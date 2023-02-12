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人潮跟著櫻花一起大爆發 新竹公園昨湧入4萬人賞櫻

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹公園昨湧入4萬人賞櫻，入夜後的夜櫻更是市府主打必賞美景。圖／新竹市府提供
新竹公園昨湧入4萬人賞櫻，入夜後的夜櫻更是市府主打必賞美景。圖／新竹市府提供

新竹市昨舉辦新竹公園櫻花季主題活動，邀請民眾來賞櫻野餐，首日就爆4萬多人湧入，不僅擠爆公園各角落、攤販賺得盆滿缽滿，更有不少家長帶著孩子前來櫻花樹下野餐，就像在日本賞櫻一樣，19日前每晚5點到10點還有夜櫻登場，市府盼打造新竹櫻花季盛名。

竹市府表示，新竹公園正逢櫻花盛開，園內800株河津櫻、富士櫻、八重櫻爭相綻放，昨天單日就吸引4萬名遊客前來賞櫻，破遊客人數新高，現場市集擺攤的營業額更超過50萬元，現場也有不少遊客頻頻敲碗，希望明年持續舉辦新竹公園櫻花季主題活動。

市長高虹安表示，每年2月市民朋友最期待櫻花到來，新竹市共有3大賞櫻勝地中，其中新竹公園占地面積最大、交通最便利，遊客搭乘火車、客運抵達新竹後，可轉乘YouBike或步行10分鐘就可抵達，成為市民心目中最容易親近的賞花首選勝地。

高虹安說，今年新竹公園櫻花季將持續至2月19日，每晚還有「夜櫻點燈」環境造景，入夜後透過燈光結合櫻花創造不同層次的感受，邀請國人親身來體驗櫻花之美，她也盼將新竹公園櫻花季打造為竹市觀光特色，讓大家不用出國、不必翻山越嶺，來新竹就能欣賞絕美粉紅花海。

新竹市府昨舉辦新竹公園櫻花季主題活動，包含櫻花樹下野餐、Yeah！櫻市集、舞台樂團演出、街頭藝人表演等，不少民眾全家大小前來野餐賞櫻，認為能夠在市區就能賞到櫻花相當方便，還有遊客稱「還能夠與一群人在櫻花樹下野餐，實在太浪漫、太夢幻、太幸福了」。

市府城銷處長林正光表示，新竹公園今年的櫻花花況是近年來最佳，自上周開始就吸引許多民眾前來賞櫻，昨舉辦的櫻花季主題活動，更是將賞櫻人潮推向高峰，為新竹公園迎來久違的人潮，精心設計的「夜櫻點燈」環境造景，也讓賞櫻人潮延續至夜晚，直到晚上10點還有許多民眾流連拍照，捕捉夜櫻之美。

新竹公園即日起至19日每晚5時到10時有夜櫻點燈，市府並與公園周邊店家合作推出期間限定櫻花主題商品，如帶有淡淡櫻花香氣的粉紅麻糬，及加入京都八重櫻鹽漬櫻花的鮮奶油鬆餅，除了新竹公園之外，位在左岸自行車道的左岸櫻花大道也已陸續盛開，能賞到河津櫻、山櫻等櫻花樹。

城銷處呼籲，新竹公園櫻花季期間假日人潮眾多，周邊停車空間有限，建議遊客搭乘大眾運輸工具前往賞櫻，或避開人潮尖峰利用平日時間到訪，此外即日起到28日，新竹公園麗池前汽車停車格改為機車臨時停車位，提供機車停車需求。

櫻花季

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