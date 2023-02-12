中雅社宅動工典禮辦2次？議員批高虹安作秀 市府回：受邀沒花錢

新竹市議員楊玲宜昨在臉書指新竹市府重複舉辦中雅安居社會住宅的動工典禮，質疑相關費用市府主計處如何核銷、浪費公帑，認為市府承辦人員失職，更痛批市長高虹安作秀「收割安」，今市府駁斥議員說法，回應「市府並未支付任何費用」，要求議員勿以不實謠言混淆民眾視聽。

新竹市府發言人施淑婷回應，中雅安居社宅去年10月17日由中央住都中心舉辦動工典禮，今年2月13日將舉辦營造廠開工前祈福儀式，市府為受邀單位，市長高虹安將親自出席觀禮祈福，但市府並未支付任何費用。

楊玲宜在臉書發文指出，中雅安居社宅去年已舉辦過動工典禮，質疑為何今年還要再辦一次，不滿認為高虹安作秀，還戲謔「只要沒有我高虹安出席都不能算數」，楊要求高「市長你用心辦點正經事可以嗎？真的不要再作秀了」、「新竹人辛苦繳的納稅錢不是給你這樣亂花的」，楊更稱「新竹真的要陷入黑暗停滯期了」。

對此市府駁斥議員說法，稱議員所言為烏龍爆料，強調實際上將於2月13日舉辦的是營造廠開工前的祈福儀式，祈求工程順利平安，並發文回應「請議員公開指控前，應善盡民意代表查證之責任，勿以不實謠言混淆民眾視聽，也嚴重打擊市府基層公務人員名譽。」

市府說明，去年10月17日中央住都中心舉辦開工典禮後，中雅安居社宅並無進行任何興建工程，廠商於去年12月申報開工，將於2月13日開始全面動工，材料及工務所將陸續進駐，採預鑄工法，預計2026年第4季完工。

據了解，中雅安居社宅將為新竹市民提供640戶社會住宅，同步規畫設置非營利幼兒園、日照中心等。

市府表示，居住正義為新竹市民關注的議題，新竹市未來也將積極尋找土地，與中央住都中心合作，興建提供只租不售的社會住宅，希望能平抑新竹地區房價，及早實現居住正義。