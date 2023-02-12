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吸110萬人次參觀！桃園燈會今晚閉幕 燈組移地續放閃

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
為期12天的桃園燈會將在今晚閉幕，市府統計有超過110萬參觀人次。本報資料照
為期12天的桃園燈會將在今晚閉幕，市府統計有超過110萬參觀人次。本報資料照

2023桃園燈會今天將畫下圓滿句點，今年燈會首度移師楊梅富岡舉辦，並規畫4大特色燈區，展現富岡小鎮客家文化。市府統計，燈會為期12天總計創下110萬參觀人次，活動期間更創下台鐵富岡站最高進出站人次。接下來燈組將由各單位典藏保留，延續觀光效益，市府也將為世界客家博覽會暖身。

桃園燈會邁入最後1個周末，許多民眾把握情人節前夕，欣賞浪漫美麗燈區，昨天約有15萬人次進場參觀，今天天氣不錯，預估也會有10萬以上人潮。觀旅局表示，今晚燈會最後，現場將推出台日聯合鼓演節目，現場燈組與活動則在今晚10點正式熄燈。

觀旅局表示，燈會閉幕後，為延續燈組生命力，19組燈材及燈組將由富岡火車站、風景區管理處及地方單位典藏保留，其中，富岡車站月台上的「嬉遊兔」將由台鐵局現地典藏，延續站內候車座位區的童趣氛圍；燈組「繁星光廊」、「如魚得水」及4隻迎賓富兔，將由風景區管理處移至市定風景區內。

而「玉兔望月」、主燈台上的小兔子及部分燈材獲地方踴躍認養，將移至溪洲旅遊服務區等地；燈會的客家特色燈組，客家局也研議保存，盼透過燈組活化，延續觀光效益。

觀旅局長周柏吟表示，今年燈會邀請新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊、日本「生剝鬼鄉神樂」與台灣「御鼓坊」等國際級表演團隊演出，成功吸引外國遊客，展現桃園觀光量能，也感謝活動期間地方居民的體諒與配合。

周柏吟表示，今年燈會充分展現客庄小鎮的古樸樣貌，也是提前為世界客家博覽會暖身，今年世客博展期將從8月11日至10月15日，展區包括桃園機場捷運A19站、橫山書法館、國際原住民族文化創意產業園區、永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館等客家館舍，屆時也邀請民眾共襄盛舉。

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