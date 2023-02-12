薑麻園休閒農業區全部畫設國土保育地第1類 大湖鄉長請命

國土計畫新制，苗栗縣草案納入國土保育地區第1類近4萬5000公頃，其中，大湖鄉薑麻園休閒農業區全部納入，鄉長黃惠琴擔心衝擊開發，她為地方請命，縣府則保證合法權益不會受影響，將加開說明會讓民眾了解。

國土計畫法2016年5月1日施行，都市計畫外的土地利用與管制，轉換國土計畫制度，縣府2021年4月30日公告實施「苗栗縣國土計畫」，預計2025年4月30日公告「苗栗縣國土功能分區圖」，內政部統一全國公布實施。

苗栗縣國土計畫面積35萬多公頃，草擬畫設國土保育地區9萬2289公頃，海洋資源地區17萬4273公頃，農業發展地區7萬9782公頃，城鄉發展地區9113公頃，其中，國土保育地區第1類有4萬4852公頃，引來許多民眾疑慮，縣府18鄉鎮市開完公聽會，湧進80多件陳情案。

黃惠琴說，國土計畫新制攸關民眾的權益，但參加公聽會許多是老農，有聽沒有懂，尤其是薑麻園休閒農業區全部納入國土保育地區第1類，「十大經典農村」、全國金牌農村」等美譽加身，居民疑慮開發將受限。

縣府指出，國土功能分區畫設原則為內政部所訂定，國土保育地區第1類土地大多為飲用水水源水質保護區、水庫蓄水範圍、保安林地，及河川區域範圍等，皆為相關主管機關依法畫定，並未剝奪民合法權益。

縣府舉例如果土地原屬區域計畫法編定的可建築用地得繼續建築使用，合法農業使用土地，也可繼續作為農業使用，在功能分區圖上也會特別註記，且是鄉親自有土地產權仍為私有，可以買賣及租賃，政府不會徵收或購買。