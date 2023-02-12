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趁白沙屯媽祖遶境 民眾黨宣揚理念並感謝媽祖庇佑

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
市黨部主委、台中市議員江和樹親手做菜給信眾吃。圖／取自江和樹臉書
市黨部主委、台中市議員江和樹親手做菜給信眾吃。圖／取自江和樹臉書

民眾黨台中市黨部這次利用白沙屯媽祖遶境，在白沙屯和北港都設站，同時也有6輛廂型車沿途提供信眾餐點和飲水，積極與民眾互動。市黨部主委、台中市議員江和樹中午說，他們一方面感謝媽祖3年來對民眾黨的庇佑，讓民眾黨得成長，另也利用機會讓民眾了解民眾黨不只是一個北部政黨。

江和樹說，從活動中感受到信眾的熱情，除了物資十分踴躍，在白沙屯設站時就有87位志工主動投入，一路從上午8時服務到隔天凌晨3時媽祖啟駕。

他說，民眾黨就是要重視民眾的看法，也因此要走到中南部，不要讓人以為民眾黨只是北部政黨，而這一次主席柯文哲做到了，民眾黨的團隊都下來，感謝大家的支持，也讓大家知道民眾黨的表現，和未來如何發揮功能。

江和樹說，昨天回到白沙屯就好像回家自己的家一樣，也給媽祖婆看看，並對她保佑大家家庭美滿、平安度過疫情表示感謝。

對於柯文哲說要全程參與遶境，江和樹近身觀察發現，柯文哲的腳程非常快，體力也很好，若不是經常有人要求簽名和拍照，他的速度會更快。他說，柯文哲有一日雙塔的經驗，他相信柯文哲可以走完全程。對於回程速度可能會快到在48小時之內，柯也說他願意試試。

另外，柯文哲現在和一般信眾無異，因此遶境作息和大家都一樣，累了隨處可以休息，餓了也就以方便為主的吃一下，並未刻意要求什麼。

民眾黨主席柯文哲（右）參與白沙屯媽祖遶境，也擔任起志工服務信眾。圖／取自江和樹臉書
民眾黨主席柯文哲（右）參與白沙屯媽祖遶境，也擔任起志工服務信眾。圖／取自江和樹臉書
民眾黨主席柯文哲（中）參與白沙屯媽祖遶境，也擔任起志工服務信眾。圖／取自江和樹臉書
民眾黨主席柯文哲（中）參與白沙屯媽祖遶境，也擔任起志工服務信眾。圖／取自江和樹臉書

白沙屯媽祖 民眾黨 柯文哲

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