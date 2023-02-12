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白沙屯媽祖婆起駕15萬人跟隨 林茂賢：第一次不夠吃
台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢今早在臉書貼文，指今年白沙屯媽祖進香，疫情後人數暴增，以致估計有15萬人隨行，第一次遇到沿途供應食物不足的現象。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨1點25分起駕出發，預計共9天8夜，17日中午抵達北港。
教育大學語文系副教授兼系主任林茂賢是知名的宗教禮俗專家，每年帶學生參加全國各知名宗教活動。
林茂賢說，白沙屯媽祖進香，疫情後人數暴增，報名11萬多人，但今天加上未報名、一日體驗估計高達15萬人，「首次遇到沿途供應食物不足的現象」。
媽祖進香活動，跨越多縣市，沿途信徒、店家都會在可能經過的地方設點心供應站，提供當地小吃或自製飲食，讓信徒吃飽了再出發。
白沙屯媽祖進香路線沒有固定，提供點心的人也必須沿途關注社群媒體相關訊息，才能捷足先登，等在路邊提供飲食。
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