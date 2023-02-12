新竹寶山擬試設垃圾子車 居民多認為便民但也憂心髒亂

新竹縣寶山鄉近年移入大量科技業從業人口，因上班時間難以配合垃圾車清運時間，多向鄉公所反映希望設置垃圾子車，鄉公所近日開始規畫試辦設置定點掀蓋式垃圾子車，希望便民同時，也能避免民眾追趕垃圾車發生受傷意外。

鄉公所表示，過去垃圾子母車曾流行於各地，不過因民眾缺乏公德心，常使得垃圾子車周邊環境髒亂，因此又陸續撤除，目前台灣各地的垃圾清運模式都是由各縣市環保局及各鄉鎮市區清潔隊，以垃圾車在不同時段發車，沿固定路線沿街收垃圾或定點清運。

目前寶山鄉有4條垃圾車清運路線，分別為雙新線、新城線、寶山線及雙溪線，路線覆蓋鄉內主要村落，清運時間為每周一、二、四、五、六的晚間時段。

不過台積電2奈米新廠即將落腳寶山鄉，加上近年鄉內大興土木興建多處大型社區，鄉公所評估鑑於鄉內建案、戶數急遽增長，新移入人口持續增加，尤其多為工時長的科技業從業人員，為了避免民眾花費時間等待或追趕垃圾車，在考量人力、調度效能後，認為有推動垃圾子母車的必要。

鄉長邱振瑋表示，現行清運方式經常衍生追趕垃圾車跌倒、垃圾車機具壓縮後濺出殘渣導致民眾受傷的問題，因此未來規畫以各社區為管理單位，由各社區協助管理責任，並確保垃圾子車設置位置不會造成交通問題，就有機會與清潔隊配合進行設置。

鄉公所指出，計畫中設置的垃圾子車需使用掀蓋式垃圾桶，鄉公所是以基盤設施、智慧城市及公私協力反思城市特性，希望以城市治理角度，提升整體都市環境品質，並促進公共利益。

寶山鄉垃圾子車設置計畫獲得不少居民支持，都認為應該十分便民，可以讓晚下班的工程師不用擔心丟垃圾的問題，不過也有在地民眾表示，過去地方就曾設置過垃圾子車，卻因時常造成環境髒亂而撤除，認為設置垃圾子車的計畫恐弊多於利，鄉公所應確實盡管理責任。