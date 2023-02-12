顏寛恒設點心站迎白沙屯「粉紅超跑」自稱「菜學弟」首度隨香

白沙屯拱天宮媽祖婆12日展開9天8夜進香之旅，報名人數達11萬3千多人，上午已進入台中大甲市區。難得白沙屯拱天宮在農曆正月進香，前立委顏寬恒說第一次走進「粉紅超跑」行列，並在路邊設「點心站」，發送知名的清水正牌米糕。

顏寛恒的父親是大甲鎮瀾宮董事長顏清標，每年媽祖遶境兩人都是全程跟隨。沿路多次遇到白沙屯媽祖駐駕，顏家父子也會前往敬拜。

顏寛恒說，7年前，白沙屯媽祖鑾轎曾駐駕在寬恒的服務處，當時顏寬恒在外地忙著行程服務，被通知後又驚又喜，匆忙趕回來跪迎，接著鑾轎跟香燈腳們前去顏寬恒的老家休息。7年來一直種種原因，沒有機會回報這個緣份，今年顯然緣分到了。

顏寛恒說，他不是第一次跟著進香，卻是第一次走白沙屯媽祖的進香。他形容自己是「菜學弟」跟著大家一起加入粉紅超跑行列中，希望香燈腳「學長姐」多多指教。