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「粉紅超跑」啟動引擎 白沙屯媽祖進香第一天走整晚

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，大批信眾簇擁。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，大批信眾簇擁。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，進香隧伍綿延數公里人龍走整晚，媽祖神轎所到之處家戶膜拜，揭開9天8夜的進香之旅序幕。

白沙屯媽祖進香今年不受疫情影響，報名隨香人數再11萬3621人的新高，白沙屯有如不夜城，拱天宮廟前萬頭攢動，今天凌晨零點45分一到，信眾齊聲不斷高喊「進喔」，媽祖聖駕登「粉紅超跑」輦轎。

鄰近的山邊媽祖接著來合轎，與白沙屯媽相伴進香，內政部長林右昌也出席媽祖遶境登轎儀式。神轎今天凌晨1點25分衝出大門，三進三退後出發往北港，一時鞭炮聲、歡呼聲四起，香燈腳跟隨神轎，隊伍長龍綿延數公里，沿途家戶擺香案膜拜恭送進香，不時燃放鞭炮、煙火，也有信眾供應礦泉水、咖啡等結緣品。

白沙屯媽祖走整晚，在台中龍鳳宮紅壇、通霄慈惠宮、通苑慈雲宮等處停駕，今天上午8點超過18公里，通過苗栗縣苑裡鎮市區持續往南，大批香燈腳緊緊相隨，考驗體力、意志力，這次9天8夜的進香期程2月17日將到北港，當天晚上11點40分進火，20日下午4點回宮，3月3日凌晨零點25分開爐。

白沙屯媽祖進香徒步來回約300公里，期程擲筊向媽祖請示，曾經長達12天，也曾短至6天，最短32個小時從拱天宮急行軍到朝天宮，神轎甚至幾度蹽過濁水溪，路線充滿未知數，被列為國家級無形文化資產，報名隨香信眾年年都創新高。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，大批信眾簇擁。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，大批信眾簇擁。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，大批信眾簇擁。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，大批信眾簇擁。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，內政部長林右昌也出席媽祖遶境登轎儀式。圖／白沙屯拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，內政部長林右昌也出席媽祖遶境登轎儀式。圖／白沙屯拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，內政部長林右昌也出席媽祖遶境登轎儀式。圖／白沙屯拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，內政部長林右昌也出席媽祖遶境登轎儀式。圖／白沙屯拱天宮提供

白沙屯媽祖 北港朝天宮 神轎

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