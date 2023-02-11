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竹市兒童探索館廠商解約工程停擺5個月 「鱷魚嘴」惹議

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市兒童探索館工程去年9月爆出施工廠商財務不佳跟市府解約，迄今5個月工地靜悄悄一片，外觀如「鱷魚嘴」的漂浮平台也持續引發地方討論。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童探索館工程去年9月爆出施工廠商財務不佳跟市府解約，迄今5個月工地靜悄悄一片，外觀如「鱷魚嘴」的漂浮平台也持續引發地方討論。記者張裕珍／攝影

新竹市政府近年將世博台灣館轉型打造兒童探索館，但去年9月爆出施工廠商財務不佳跟市府解約，迄今近5個月工程停擺，工地靜悄悄一片，外觀如「鱷魚嘴」的漂浮平台也持續引發地方討論。市府說明，正在進行清算作業，完成後將重新規畫設計，也會視結構安全討論有無調整平台必要，若順利盼年底發包施作工程。

兒童探索館工程經費達2.3億元，館舍目標引進兒童探索、科普教育等展覽、課程，還有戶外遊戲區、共創基地、親子餐廳等空間，被視為「藝文高地」聚落建設重要一環。原本預計去年兒童節開幕卻一延再延，去年9月因與廠商解約，開幕遙遙無期。

市府工務處指出，兒探館工程進度80%，目前仍在辦理前廠商已完成項目的清算作業，後續將由文化局主導重啟作業。市府文化局說明，因工程仍有20%尚未完成，近期將招標徵選建築師，以利重新規畫設計，也會安排現勘了解介面銜接、確認工期。

兒童探索館工程新打造的漂浮景觀平台，外觀被戲稱像「鱷魚嘴」陸續引發不少討論。國民黨團總召陳慶齡直言「鱷魚嘴很難看」，他認為應該要拿掉，之後將提案建請議會再次成立重大工程品質監督小組，絕對會將兒探館列為監督標的，安排會勘。

民眾黨議員李國璋說，當時說像鱷魚嘴是有種嘲諷意味，市府應說明使用安全性，若有疑慮建議重新檢討。他也強調清算作業應盡快結尾，不要再讓工程延宕下去，且過去在世博台灣館時期是有收入的，應加速推動兒探館，也是還前市長許明財公道。

民進黨議員曾資程表示，漂浮景觀平台完成之後會吸引孩童目光，若要打掉重練太可惜，也會拉長工期。兒探館具公益性質應加快腳步重啟施作，之後也可和一旁由煙波集團接手營運的新竹文創館相輔相成，吸引更多外縣市遊客造訪，活絡地方。

市府文化局說，之後重啟規畫設計後，將和建築師討論後續方向，至於漂浮景觀平台牽涉到結構專業也仍待討論，若規畫設計作業順利，目標今年前進行工程發包。

新竹市兒童探索館工程去年9月爆出施工廠商財務不佳跟市府解約，迄今5個月工地靜悄悄一片，外觀如「鱷魚嘴」的漂浮平台也持續引發地方討論。記者張裕珍／攝影
新竹市兒童探索館工程去年9月爆出施工廠商財務不佳跟市府解約，迄今5個月工地靜悄悄一片，外觀如「鱷魚嘴」的漂浮平台也持續引發地方討論。記者張裕珍／攝影

鱷魚 文化局

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