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新竹公園櫻花季800株櫻花怒放 夜櫻點燈添浪漫氣息

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，吸引民眾坐在櫻花樹下野餐。圖／竹市府提供
新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，吸引民眾坐在櫻花樹下野餐。圖／竹市府提供

新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，竹市府今天舉辦「2023新竹公園櫻花季主題活動」，邀請民眾來到櫻花樹下野餐，場邊還有Yeah! 櫻市集及多項表演節目，入夜後還有夜櫻點燈。市長高虹安推薦新竹公園白天、夜晚賞櫻都很美，歡迎民眾把握花期來新竹走走，享受浪漫氣息。

新竹公園內共栽種河津櫻、富士櫻、八重櫻3種品種櫻花，總數量多達800株，目前花況不錯。高虹安今天參與櫻花季活動，特別感謝新竹市育櫻會歷年協助照顧公園內的櫻花，讓市民朋友能就近賞櫻，也不需要飛出國，來新竹就可以欣賞漂亮的櫻花。

高虹安今天也體驗手作主題甜點「比利時鬆餅佐櫻花香緹鮮奶油」，並與現場數百名野餐民眾拍照留影，宣告新竹公園櫻花季開跑。竹市府今天趁假日規畫「Yeah! 櫻市集」，安排文創小物、輕食及主題遊戲等攤位，玻工館及假日花市也延長營業時間。

城市行銷處長林正光說，櫻花季期間，周末假日人潮眾多，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往賞花，即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，改為機車計次收費停車位，同時也呼籲民眾愛護花木與公園環境。

竹市府城市行銷處指出，即日起至2月19日，新竹公園每晚還有「夜櫻點燈」環境造景，用燈光點亮朵朵櫻花，市府今年也和新竹公園周邊店家串聯合作，共同推出櫻花造型餅乾、櫻花氣泡飲等期間限定商品與優惠，相關資訊請參考城市行銷處粉絲專頁（https://www.facebook.com/seeinghsinchu）。

新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，吸引民眾坐在櫻花樹下野餐。圖／竹市府提供
新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，吸引民眾坐在櫻花樹下野餐。圖／竹市府提供
市長高虹安今天參與櫻花季活動，坐在櫻花樹下拍美照。圖／竹市府提供
市長高虹安今天參與櫻花季活動，坐在櫻花樹下拍美照。圖／竹市府提供
新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，竹市府規畫櫻花季市集等多項活動。圖／竹市府提供
新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花邁入盛開期，竹市府規畫櫻花季市集等多項活動。圖／竹市府提供

櫻花季 新竹 高虹安

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