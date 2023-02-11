竹市農會新種「彩虹蘿蔔」皮薄鮮甜 今邀千人採收同樂

新竹市農會去年底和農友合作灑種栽種新品種「彩虹蘿蔔」，今天趁著開春收成舉辦「2023福兔迎春 親子拔蘿蔔趣」活動，吸引上千名民眾參與採收樂趣，市長高虹安今天也受邀到場跟著大小朋友拔蘿蔔，了解農民辛苦栽種過程同時也推廣食農教育。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，農會去年11月在港南里約2公頃農地種植彩虹蘿蔔，整個成長過程施肥、澆水、除草及病蟲害防治，經由農民悉心照料，今年2月順利收成。採收後的新品種彩虹蘿蔔僅供體驗，並無販售，今天採收完成後田地即將播種水稻。

產業發展處長許智堡說，栽種期間若遇大雨，需費心做好排水處理，否則種苗容易夭折，影響收成，可見農民相當辛苦。彩虹蘿蔔的品種特色為皮薄，可不用削皮清洗後就烹煮。若是不進行烹調直接生吃，口感鮮甜帶點辛辣感，也適合拿來做醃漬調理。

參與活動的陳媽媽表示，能在假日帶著小朋友，體驗農民採收的樂趣，不但讓小孩趁機遠離3C產品，大人也藉此放鬆平日忙碌的身心，是個值得推廣的活動，也期待能夠持續辦理相關農作親子體驗活動。

產業發展處補充，新竹市農會農民直銷站為在地小農新鮮蔬果直送，歡迎民眾平假日可到新竹市中山路598號的新竹市農會農民直銷站採買，以行動支持在地農民成果。