地方盼桃園平鎮台66橋下活化 公總同意申請公所將規畫

桃園台66橋下過去有許多空間活化的案例，不過平鎮相較於八德、龍潭地區，空間活化再利用較少，議員王珮毓接獲民眾陳情，希望將台66新光路8巷至平德路交叉口的橋下空間規畫為體健設施及停車空間滿足地方需求；平鎮區公所工務課表示，日前已會勘公路總局已同意可以提出申請，後續將會和市府工務局或體育局討論該如何規畫。

議員王珮毓表示，台66橋下空間過去有分段活化，不過相較八德、龍潭地區，平鎮地區橋下空間活化率較低，而台66與平德路交叉口的橋下空間，鄰近宋屋里及平鎮里，地方皆表達有停車及活動空間需求。

王珮毓說，後續平鎮區公所將會擬定計畫，以橋下墩柱P124至P129這塊空間，向交通部公路總局提出申請，朝向設置休憩設施和停車場的方向研議。

王珮毓指出，台66線橋下空間的活化，過去在市府和中央合作之下，設置了運動公園、共融式遊戲場、籃球場和停車場，希望平德路這段也能夠加速活化，讓附近市民多一處舒適又方便的活動和停車場地。

工務課表示，橋下空間為公路總局管轄，因此日前與公路總局會勘，已同意近7000平方公尺空間公所可提出申請，後續會再和市府工務局或體育局討論橋下空間是否建置廣場球場或其餘設施等，而地方希望興建停車場，不過在公路總局活化利用有規範，會改採附屬停車設施方式爭取。

工務課說，而平鎮地區的橋下空間與八德的維管單位不同，受到限制也不一樣，八德是帶狀的規畫發展，而平鎮則是塊狀活化，目前平鎮有5處橋下活化空間，其中快速路二段985巷至南東路口獨輪車練習場施工中；關爺南路至快速路二段986巷的市民中心及極限運動場準備發包。

王珮毓說，平鎮地區仍有許多橋下空間，有些里上沒有活動中心，希望興建聚會場所與極限運動場方向發展。