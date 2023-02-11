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強化都市排水 桃園今年施作8處下水道 市區施工挑戰多

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市區因為地下管線、交通等因素施工成本高。圖為桃園市八德區建國路雨水調節池排水改善工程，同禾公園雨水儲留池頂板澆置。圖／桃園市政府水務局提供
市區因為地下管線、交通等因素施工成本高。圖為桃園市八德區建國路雨水調節池排水改善工程，同禾公園雨水儲留池頂板澆置。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局表示，桃園市雨水下水道規畫總長度533.77公里，截至去年12月31日，已完成455.1公里，實施率85.3%六都第三；為健全雨水下水道系統功能，115年實施率目標為87.3%，平均1年實施率增加0.5%。

水務局表示，外界可能會以為1年0.5%的進度很慢，不過主要原因為市區施工成本高，1公里造價往往超過5億元，加上地下管線多，還有地面的交通車流量大，需要和多個單位協調才能施工，這幾年又面臨物料上漲、缺工，工程不容易發包，像桃園區大同路的工程先前議會幾次質詢關切，水務局除了加強和地方溝通，也積極發包但還是流標，已經另外找出解決的方法，改善工程沒完成前一樣會設法在大雨來襲時避免淹水

水務局指出，111年度已完成營建署補助雨水下水道工程有3案，總長度約3449公尺經費2.5億元；3案工程包含楊梅區梅獅路、中壢區民族路及中壢區中山東路雨水下水道工程。為強化都市排水，今年施作雨水下水道有8處，總長度約3445公尺，雨水儲留池兩座，包含中壢區吉林三路、中壢區榮民南路（士校埤）、楊梅區埔心站梅獅路、八德區建國路、蘆竹區新南路、蘆竹區南工路一段、龜山區樂安街及文化一路，桃園區復興路大同路等，合計經費約3.6億元，其中營建署補助約1.4億元。施工除要求廠商品質外並要求加強工地安全、交通維持，以確保施工對民眾不便影響降至最低。

水務局說明，受全球暖化及氣候變遷影響，極端性降雨機率提升，桃園市政府執行團隊秉持治水務本、一步一腳印克服施工障礙，加緊推動雨水下水道建設，重要排水節點也布設監控設備，納入「桃園市智慧下水道監控系統」，多方面整合氣象資料，整個排水流域上中下游，全天24小時掌握水情，達成災前提早預警、災中準確應變的目標，使長年淹水熱點的防汛減災能力大大提升，打造安居樂業幸福的生活環境。

桃園市今年準備施作8處雨水下水道，圖為蘆竹區新南路（KR-L幹線）雨水下水道RCP管推進作業。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市今年準備施作8處雨水下水道，圖為蘆竹區新南路（KR-L幹線）雨水下水道RCP管推進作業。圖／桃園市政府水務局提供

雨水 桃園 淹水

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