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9800萬造價南寮足球場資訊有誤？高虹安：無帶風向

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安昨天與議員會勘南寮足球場。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安昨天與議員會勘南寮足球場。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安昨天與議員到南寮足球場會勘，認為現場缺失多將要求改善，新聞稿內提及球場造價9800萬元，民進黨議員劉康彥事後發文，批市府稱足球場造價超過9800萬元是錯誤資訊，是在帶造成錯誤的討論風向。高虹安今天受訪強調新聞稿沒有帶風向，是如實地傳達議員關心的改善事項。

劉康彥說，9800萬元其實是整座占地6.8公頃的「南寮運動公園」的工程經費，除簡易足球場，還有籃球場、共融式遊具、體健設施、自行車天橋、停車場、公共廁所、環狀步道等等設施，絕非足球場就花了近億元。

劉也認為「足球場的定位必須釐清」，當初要在這塊雜草叢生、高低起伏的浮覆地設置足球場時，工程需求說明書就清楚載明，是「可提供簡易比賽使用」的足球場，長寬則須符合105公尺、68公尺的「標準規格」。

劉康彥說，這個場地天生有其侷限，本來就不是國際或全國「競技性」規格比賽的首選，認養單位新竹市社區足球發展協會也在去年底舉辦「全國社區足球錦標賽總決賽」的社區型賽事。

劉並強調場地品質需要不間斷地維護管理，「高市長如果覺得過去做的不夠理想，現在就可以挹注更多經費和人力，優化南寮足球場的環境與設施，或是另尋更合適的足球比賽場地。」

高虹安今天受訪表示，9800萬的工程經費確實就是在這個南寮整個運動公園的經費，昨天新聞稿都是呈現當天的一個事實，其實也都有邀請議會的議員們來一起參加，可能劉康彥議員當天並沒有到場現場來瞭解情況，所以會覺得市府新聞稿所說的事情，會不會是有帶風向之嫌？

高虹安說，9800萬這麼大的一個工程款項，當然是希望足球場可以回歸到它原本應該要有的本質，當天看到確實高低的不平，或有坑洞有雜草有碎石，「相信當天所參與的議員也都現場看到情況了」，球場應該要讓新竹市的許多足球校隊或是練習，在一個安全的情形下發揮它的作用，已責成城銷處、教育處將足球場後續的改善計畫盡速提交。

「劉康彥議員如果說真的也很關心足球場的話，其實下一次如果有這個會勘的時候，應該也可以親自到場來關心」，高虹安也說當天有參與的議員都有看到足球場的現況「真的就是不良」，沒辦法讓市民朋友們來使用，還得到外縣市來租借，自己也責成市府團隊盡速來規畫跟改善。

足球 議員 高虹安

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