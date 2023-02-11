「打開家門，讓愛住進來」 苗栗寄養家庭授證表揚

苗栗縣政府和苗栗家扶中心上午舉辦今年度的寄養家庭授證及資深表揚典禮，肯定他們的付出及愛心，全縣目前共有42戶寄養家庭共照顧78名兒少，其中有的夫婦加入寄養家庭行列已逾20年，仍堅守崗位，去年寄養家庭首度實施分類分級制度，對寄養家庭照顧難易不同的兒少，给予分級津貼補助；今年6月家扶將再召募6戶寄養家庭，持續強化兒少照顧。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，對遭受不當對待或父母無力撫養的孩子，寄養家庭是重要的避風港，縣內寄養家庭每年都必須參與教育訓練，獲頒許可證書才能提供兒少家庭式的安置照顧。今年授證的42戶寄養家庭，其中有6戶服務滿10年及15年。

她指出，縣內寄養父母平均年齡56歲，60歲以上達到39%，寄養家庭現況出現高齡化，目前10年以上寄養家庭有26戶，逾6成以上，每個寄養家長都努力堅守崗位，但也擔心退休後，孩子就沒有了家。家扶今年將持續召募寄養家庭練，廣邀各類型家庭投入服務，期待為寄養家庭注入新血，為等待安置的孩子「打開家門，讓愛住進來」。

去年縣內寄養家庭共提供78名兒少照顧服務，其中23名新增安置、21名結束安置，寄養個案中的學齡前兒童佔40%，有身心障礙、發展遲緩、過動等照顧需求高的兒童占51%，寄養家長在特殊兒少照顧上須花費相當多的時間與心力，配合早療、復健、諮商、營養改善、醫療協助等，因此去年也首度實分級分類制度，視兒少情況增加2000到6000元不等津貼。

服務已15年的資深寄養家長張福助夫婦說，當初滿懷熱沈加入，希望協助弱勢家庭孩子能有改頭換面的成長環境，他們已照顧了11個孩子，但每個孩來自不同家庭環境，有小二年紀還會拉屎在褲上，也有偷剪學校網路，但說謊面不改色，這些都是在原生家庭缺少愛的影響，寄養家庭接受照顧孩子的磨練，也期盼提供充滿愛的環境，讓孩子健康成長。