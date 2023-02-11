張善政表揚龜山傑出農友 允諾與農會持續鼓勵青農創業

桃園市長張善政今天上午參加龜山區農會慶祝農民節大會，並表示龜山區農會歷史悠久，在理事長劉朝全的領導下相當傑出，農會財務穩健，體質健康經營完整，農友種植的農作品質、收穫俱佳還有好的營收，尤其去年農會輔導農友參與各項全國競賽表現優異，他要特別感謝農會及農友的努力。

張善政指出，龜山農業發揮丘陵地的特性，在農會輔導下生產苦茶油、綠竹筍、及東方美人茶（椪風茶）等多樣農產品而且是高品質，成為當地農作特色，也是龜山地區的驕傲。他分享自己曾是農友的經驗，種過土肉桂、香蕉及蜜柚等農作物，他因此格外能與農友們一條心，更理解農友耕作的甘苦，像碰上天然災害發生時希望政府快速處理災損補助。他還以以自己種植的作物申請通過有機農業認證經驗為例，鼓勵桃園農友們朝有機方向發展優質農業。

張善政說，未來市府會透過「農業生產農機具（設備）補助計畫」、「桃園市青年從農創業貸款利息補助計畫」等政策，持續加碼支持農友、鼓勵青農創業，並與農會相配合，帶動龜山農業在台灣發展愈加亮眼。

龜山區農會理事長劉朝全表示，感謝農友一直以來對農會的支持，龜山區農會不論盈餘或收益都表現卓越，龜山農友參加各項全國競賽表現優異，例如吳春長農友參與「2022全國東方美人茶（椪風茶）評鑑比賽」榮獲頭等獎，吳文貴農友榮獲「111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑產銷履歷組」第1名，其它推廣競賽也紛紛獲得好成績，對此感謝大家的支持。

劉朝全表示，張善政市長陸續推動有益於市民的政策，包括提高長者三節禮金至2500元，還有為鼓勵市民朋友生育，加碼推出多一胎加1萬，若為雙胞胎、三胞胎者每名另外加碼1萬元。還有幼兒園5歲大班生教育助學金一學期4500元；111學年度第2學期（13日下周一開學）起全面實施國中小免費營養午餐，補助每餐上限45元等。劉朝全也提到張善政過去是專業農民，他在花蓮農場通過有機認證，相信張市長未來會支持桃園農友，讓農會業務逐年發展得更好。