竹縣新埔花燈踩街今晚熱鬧登場 明年研議擴大辦理

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供
新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供

今天農曆正月20日為天穿日，是客家人重要傳統民俗節日。為慶祝天穿日，新竹縣新埔鎮睽違2年舉辦花燈踩街活動，19座兔年花燈與表演團隊共約1400人沿著新埔中正路輪番踩街，吸引3000多名民眾欣賞表演，感受熱鬧的節慶氣氛，縣府明年研議擴大辦理。

新竹縣政府副縣長陳見賢今晚出席踩街活動之前，特地和新埔鎮長陳英樓至新埔知名信仰中心廣和宮上香，祈福新竹縣兔年鴻兔大展、國泰民安，保佑迎天穿活動順利圓滿完成。

陳見賢說，全國客家日為每年農曆正月20日的天穿日，今年新埔鎮社區、學校與專業的表演團隊以及19組花燈等近50支隊伍一起迎天穿；為打響「南蜂炮、北天燈、會移動的花燈在新埔」的名號，明年活動將研議至新埔藝文廣場擴大舉辦，同時也減少周邊民眾困擾。

另外，近日新埔鎮長陳英樓也向陳見賢提出，盼未來縣府協助公所成立花燈博物館，縣府將仔細評估、研議。

今晚開場由新竹縣在地舞蹈團隊築夢舞集舞者手拿萬彩燈籠，化身客家花兔及女媧娘娘帶來舞蹈表演、狂夢藝術團隊上演LED燈舞與火舞表演，以及新埔在地歌手林碧霞與在地舞團帶來活動主題曲《客家嘉年華》歌舞表演，該歌曲入圍2022客家新曲獎，描述新埔節慶、文化特色。

踩街隊伍從新埔國中出發，由陳見賢也跟著縣府團隊、議員、新埔鎮公所與代表會代表等人響應，隊伍中還有的六福村主題遊樂園哈比哈妮、大日馬術馬車及竹縣吉祥物皮皮獅，率領千人沿著中正路踩街直至新埔郵局，全長約1.8公里。

今年花燈以兔年為主題，並融合新埔意象，打造「嘿皮兔悠（Happy to you）大好豐年」、「柿柿如意」、「兔飛萌進（突飛猛進）」及「錢兔似錦（前途似錦）」4座巨型花燈，還有在地社區共同打造15座花燈與表演團隊，邊踩街邊唱跳，隊伍綿延新埔整條中正路。

交旅處指出，踩街活動結束後，19座花燈將再次回到新埔鎮公所及新埔鎮民代表會周邊展出；位於新埔鎮縣定古蹟－潘屋及田新路與中正路交叉入口意象處的兔年地景藝術品，包含4公尺高的皮皮獅氣偶、可愛兔群及五色燈籠海將與花燈共同展出至12日，歡迎欣賞新埔花燈之美。

新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供
新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供
新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供
新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供
新竹縣新埔鎮今晚舉行千人花燈踩街活動，慶祝客家天穿日。圖／縣府提供
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花燈 團隊 新竹

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