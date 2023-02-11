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竹北新興都會區苦無自來水 飲地下水濾芯一個月就全黑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
竹北市東海三街住戶使用地下水，抱怨濾芯過濾才1個月就全黑，相當惡心。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街住戶使用地下水，抱怨濾芯過濾才1個月就全黑，相當惡心。記者張裕珍／攝影

新竹縣竹北市是新興都會區，但距新竹高鐵站不到2公里的東海三街、東興路二段708巷、興海街103巷卻無自來水可用，居民除了買水，只能自取地下水使用，「淨水器濾心用1個月就全黑」已成常態，感嘆淪為次等公民；台灣自來水公司表示，民眾反映區域已有部分範圍可接自來水管線，至於管線未及之處，有賴地方先備妥資料送審。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情無自來水可用一事，昨與立法委員邱泰源國會辦公室、台水第三區管理處前往會勘，當地居民也相繼到場，高舉「請給我自來水」、「拒當次等公民」標語表達不滿及抗議。

「新興都會區卻沒有自來水可用，是很大的笑話！」東海里里長胡瑞琴說，東海里是新竹縣重要的台知園區計畫預定地，但至少上百戶苦無自來水可用，地下水含重金屬水質甚差，又經常有小蟲子，遇枯水期只能買水度日；抗議民眾也秀出自家淨水器濾芯因過濾雜質變全黑，指地下水水質太差，幾乎一個月就要換一次。

台水第三區管理處工務課長柯甫松說，此次接獲陳情的3處有部分區域已有自來水管線，民眾可向竹北營運所申請接管。東海三街雖無自來水管線，但地方有需求，可由里長收集住戶名冊和接水文件交由地方政府審核，如資料完備，台水就會向上爭取經費執行。

新竹 地下水 水質

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