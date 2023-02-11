頭份六合綜合運動場 啟用前遭塗鴉

苗栗縣政府爭取教育部近2千萬元補助改善頭份市六合國小分校綜合運動場，預計開學後選吉日落成啟用，不料春節期間遭不明人士塗鴉破壞。對此，教育處已經派員清除塗鴉，也呼籲民眾珍惜公共設施，切莫恣意破壞。

六合國小分校預定地占地約2公頃，位於頭份市中華路舊頭份國中附近，此次運用補助經費整建，項目包括改善籃球場及溜冰場環境，也新設5人制和8人制足球場，另有簡易廁所及銀髮族體適能休閒運動設施，停車場也重新舖設柏油，目前尚待驗收。

看到運動場新設施，當地居民期待早日開放使用，縣府也預計開學後擇吉日辦理落成，未料還未啟用就被塗鴉；地方居民擔心塗鴉有「破窗效應」，引發更多破壞，而縣府教育處獲悉後，則隨即派員清理。

苗栗縣教育處表示，目前運動場四周僅有綠籬做區隔，屬於開放式空間，有考慮是否增設鐵絲網或其它阻隔設施保護場地，也有研究裝設監視器的可能性，但還是希望所有民眾都能珍惜公共設施，讓所有人都有優質的運動場域可使用。