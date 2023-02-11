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南寮足球場缺失多 會勘見碎石坑洞

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市長高虹安昨會勘南寮足球場，發現草皮生長不佳，場地也因坑洞、碎石變得凹凸不平。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安昨會勘南寮足球場，發現草皮生長不佳，場地也因坑洞、碎石變得凹凸不平。圖／竹市府提供

新竹市南寮足球場造價將近1億元，但2018年完工後使用狀況不佳，至今未辦過正式比賽；市長高虹安昨與多名議員前往會勘，發現球場雜草叢生，碎石和坑洞也是肉眼可見，為此質疑前市府施政效率及宣傳內容。她表示，已要求相關單位釐清球場工程疑慮，會盡速還給市民一個安全合格足球場。

高虹安昨天聽取簡報就開始繞行球場，除了發現草皮生長不佳，場地生長雜草、碎石和坑洞也難讓人忽略。此外，同行的議員也注意到球門有高低落差，也懷疑土壤級配不合格。

球場管理單位表示，球場目前狀況確實無法舉辦正式比賽，雖然可供小規模的練習，但考量兒童安全，提供對象也多以成人為主。

高虹安表示，南寮足球場狀況與前市府開幕宣傳有相當大的落差，當時前市府找來學童宣傳，指該足球場是一個標準足球場，可供校隊與足球愛好者練習和舉辦比賽，現在看來都不符事實且無法實現。有足球教練反映，竹市足球校隊要找正式比賽練習場地經常要到外縣市，往返相當不便，場地也不易長期租借，她已要求市府相關單位針對足球場工程疑慮進行釐清，並就未來改善與使用規畫進行研議。

關於球場缺失，民眾黨議員李國璋建議球場增設緊急醫療設備，國民黨議員鍾淑英則建議盡速釐清疑慮。另外，國民黨議員吳旭豐認為應先釐清球場定位，時代力量議員林彥甫則指有其他場地比南寮足球場更適合做球場，市府應該積極規畫。

足球 議員 高虹安

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