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六都第一 桃園代理教師全年聘期上路

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市教育局昨宣布國中小學及公幼實施代理教師全年聘期，落實同工同酬。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局昨宣布國中小學及公幼實施代理教師全年聘期，落實同工同酬。圖／桃園市教育局提供

桃園市教育局昨宣布實施「代理教師全年聘期」政策，即日起，市立國中、小學及公立幼兒園代理教師不論起聘日，聘期均延長到7月31日，而下學期才受聘者，受聘日期也從2月1日起算，比照正式老師，一年可領12個月薪水。教育局預估新政策有1928人受惠，執行上，年度預算須增加2.04億元，去年雖未編列，但會以墊付案或其他方式補足。

國中、小學代理教師寒暑假期間多要備課精進，工作與正式老師無異，但如果沒有兼行政職，其聘期大多從8月底起算至隔年7月初，有近2個月空窗期無薪水，因此一直有「同工不同酬」聲音存在；另外，桃園為留住高中代理教師人才，107學年度已實施全年聘期，但國中小卻無法落實，也形同「一市兩制」。

針對國中小代理教師遭遇，桃園市長張善政選舉時承諾改變狀況，昨天政策宣布，教育界普遍支持；桃園市教育會理事長張瓊芳肯定張善政的魄力，並指政策提供了好的待遇，一定會有磁吸效應，吸引對教育工作有熱忱的優秀老師來桃園應聘，有助於整體教學品質提升。

教育局指出，目前六都就未兼行政職務的代理教師給予完整聘期一事，台北須代理教師獲得續聘，高雄得先報教育局並獲得同意，均有一定條件限制，新北、台中和台南則未給予完整聘期，桃園率先實施全年聘期，可謂開六都先例。

桃園市議員凌濤表示自己上任後就十分關心教育議題，簽署的第一份公文就是希望教育局盤點資源、逐步調整國中小代理教師為全年聘期。他表示，不論正式或代理教師，都是教育場域中最重要的資產，張善政上任後全力促成這項政策，可以說桃園是六都裡最照顧代理教師的城市。

代理教師 教育局

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