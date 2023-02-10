天穿日桃園客家局舉行三獻吉禮 首度打破男子主導印象

每年農曆正月20日為客家人獨有的節慶「天穿日」，桃市府客家局今在桃園客家文化館假日廣場舉辦2023桃園天穿日祭天儀式，由客家局長林昭賢擔任主祭，重現客家傳統「三獻吉禮」，本次更打破傳統祭典由男性主導的刻板印象，其中的2位執事人員及讀祝禮生為女性。

農曆正月二十日是客家人的重要節日「天穿日」，相傳水神與火神相爭，將天撞出一個大洞，女媧為免去人間災苦，煉五色石補天，客家人感念女媧的幫助，每年「天穿日」這天男不耕田，女不織布，煎年糕祭拜，如今天穿日蘊含著讓大地休養生息的意涵，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神。

桃園2015年自升格後辦理天穿日祭祀活動，迄今達9次，不過2021年受疫情影響，改採靜態寫生方式辦理。客家局長林昭賢表示，在一年一度客家族群重視的節日裡，舉行祭天儀式，感念女媧娘娘的恩澤，並為市民朋友祈求平安，更深具文化傳承意義；不過因應疫情考量，採取網路互動方式直播祭天儀式，但更能讓民眾了解客家文化。

客家局說，今年天穿日祭天儀式的其中2位執事人員張芩瑛、楊秀姬及1位讀祝禮生江芷鈴，是透過本局建置「好客藝文網」平台媒合，由往年培訓優秀女性學員擔任，打破傳統祭儀由男性主導性別刻板印象，3人皆感到相當開心。