快訊

劉亞仁尿檢驗出大麻反應 專家推測時間「10天內碰過」

王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9800萬南寮足球場滿是坑洞碎石 高虹安會勘責成局處提改善方案

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
造價超過9800萬元的新竹市南寮足球場於2018年底完工，但啟用後狀況不佳，市長高虹安今與市府人員、多名議員實地會勘，該足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有多處坑洞。圖／林彥甫提供
造價超過9800萬元的新竹市南寮足球場於2018年底完工，但啟用後狀況不佳，市長高虹安今與市府人員、多名議員實地會勘，該足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有多處坑洞。圖／林彥甫提供

造價超過9800萬元的新竹市南寮足球場於2018年底完工，但啟用後狀況不佳，市長高虹安今與市府人員、多名議員實地會勘，發現該足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有多處坑洞；對此，市府表示，會就南寮足球場工程疑慮與改善規畫提出方案，盡速還給市民一個合規且安全的足球場。

高虹安與場勘團隊發現，南寮足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有坑洞多處，多名議員亦指出足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。

球場管理單位表示，球場確實無法舉辦正式比賽，僅能供小規模的練習或是附近居民散步休憩，目前為了保護孩童安全，練習也多半以成人為主。

高虹安表示，南寮足球場狀況與前市府開幕宣傳有相當大的落差，當時前市府找來學童宣傳，指該足球場是一個標準足球場，場地可供竹市校隊與足球愛好者練習並舉辦比賽，現在看來都不符事實且無法實現。也有足球教練反應，竹市足球校隊要找到正式的比賽練習場地常要到外縣市，相當不便，也不易長期租借場地，她已要求市府相關單位針對足球場工程疑慮進行釐清，並就未來改善與使用規畫進行研議。

民眾黨議員李國璋議員建議，足球場應增加緊急醫療設備；國民黨議員鍾淑英議員說，應盡速釐清足球場的許多工程疑慮；國民黨議員吳旭豐議員認為，要釐清足球場的目的性，究竟是比賽用足球場，還是公園足球場。國民黨議員蕭志潔議員提到，市府提供球場用地，若球場不適用，需討論其他安排。

時代力量議員林彥甫議員則要求，盡速進行改善，朝標準足球場的規格邁進，兩邊草皮的功能性也可以分開處理，一邊作為球場運用，一邊可以作為多功能性的休憩場地。

足球 議員 高虹安

延伸閱讀

嘉市民生公園道將圳一標工程完工 新春花開展新貌

頭份六合綜合運動場完工 不料開放前就遭塗鴉破壞景觀

湖北6工程 壯大北斗產業

山麓間的天際線 打造新社區中心

相關新聞

9800萬南寮足球場滿是坑洞碎石 高虹安會勘責成局處提改善方案

造價超過9800萬元的新竹市南寮足球場於2018年底完工，但啟用後狀況不佳，市長高虹安今與市府人員、多名議員實地會勘，發...

開啟愛的循環 大學高材生輔導國中新二代兄妹加強中文

苗栗家扶中心今年寒假在竹南、苗栗、卓蘭、南庄四地同步開辦課輔班，有22名受扶助大專青年返鄉服務70名國小學 童，善用所學...

竹市新政團「新民意問政聯盟」將改名為「新聯線聯盟」

民眾黨高虹安雖因「棄保」高度發酵勝選新竹市長，但白營在本屆議員選舉只斬獲2席，無望成立黨團，使高面臨朝小野大局面；民眾黨...

竹縣府與竹北公所業務會報 討論交通、公園擬Ubike增站

新竹縣政府團隊今天在縣府與竹北市公所舉辦業務聯繫會報，由副縣長陳見賢率多名一級主管出席，竹北市長鄭朝方也率公所主管參與，...

配合桃園中原營區管線工程 中壢部分地區將停水11小時

台灣自來水公司第二區管理處配合桃市府新建工程處辦理「桃園市中壢區中原營區區段徵收-管線銜接工程」，預計於今年本月16日晚...

白沙屯拱天宮9天8夜徒步進香 今啟動媽祖文化系列活動

國內宗教盛事-白沙屯拱天宮徒步進香，今年全程9天8夜，即將於2月12日凌晨1點25分啟程，苗栗縣政府及通霄鎮公所今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦