9800萬南寮足球場滿是坑洞碎石 高虹安會勘責成局處提改善方案

造價超過9800萬元的新竹市南寮足球場於2018年底完工，但啟用後狀況不佳，市長高虹安今與市府人員、多名議員實地會勘，發現該足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有多處坑洞；對此，市府表示，會就南寮足球場工程疑慮與改善規畫提出方案，盡速還給市民一個合規且安全的足球場。

高虹安與場勘團隊發現，南寮足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有坑洞多處，多名議員亦指出足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。

球場管理單位表示，球場確實無法舉辦正式比賽，僅能供小規模的練習或是附近居民散步休憩，目前為了保護孩童安全，練習也多半以成人為主。

高虹安表示，南寮足球場狀況與前市府開幕宣傳有相當大的落差，當時前市府找來學童宣傳，指該足球場是一個標準足球場，場地可供竹市校隊與足球愛好者練習並舉辦比賽，現在看來都不符事實且無法實現。也有足球教練反應，竹市足球校隊要找到正式的比賽練習場地常要到外縣市，相當不便，也不易長期租借場地，她已要求市府相關單位針對足球場工程疑慮進行釐清，並就未來改善與使用規畫進行研議。

民眾黨議員李國璋議員建議，足球場應增加緊急醫療設備；國民黨議員鍾淑英議員說，應盡速釐清足球場的許多工程疑慮；國民黨議員吳旭豐議員認為，要釐清足球場的目的性，究竟是比賽用足球場，還是公園足球場。國民黨議員蕭志潔議員提到，市府提供球場用地，若球場不適用，需討論其他安排。

時代力量議員林彥甫議員則要求，盡速進行改善，朝標準足球場的規格邁進，兩邊草皮的功能性也可以分開處理，一邊作為球場運用，一邊可以作為多功能性的休憩場地。