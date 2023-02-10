桃園代理教師可領12個月薪 教師會：可以吸引優秀老師

桃園市政府宣布代理教師採「全學年期」認定，發12個月薪水，一改過去以寒暑假沒授課為由，只發10個月薪水的做法，獲得教育界普遍支持。

桃園市教育會理事長張瓊芳表示，市政府接受教育團體過去長期的呼籲，要求正視問題，應該肯定市長有這樣的魄力。全學年期無條件發足12個月薪水，一定會產生磁吸效應，讓優秀對教育工作有熱忱的老師，會把桃園當成第一志願報名，提升整體教學品質，不會一招、二招找不到人，到最後沒教師證的也用。

張瓊芳說，代理教師在寒暑假期間並不是放大假沒事做，長假的第一周就要開始整理教室，接下來還有備課、研習會與配合學校一些行政工作，去年選舉的時候教師會就要求市長、議員候選人重視這個問題，並提出「全學年期」12個月薪水的建議和說明理由，要求112學年（112年8月1日起至隔年7月31日）起實施，而且最好111學年第2學期招聘時就實施，現在市政府從善如流兩個建議都採納。

至於為什麼高中代理教師在107年就是全學年期領12個月薪水，張瓊芳說，當初因為國立高中職要改制為市立學校，教師會提醒市政府高層國高的代理教師都是領12個月，如果改制為市高只領10個月，會出現代理教師外流到外縣市，尤其有些高職專業的學科是代理教師授課，這些老師一旦到外縣市，桃園這邊會很難找替代人選，教學品質也會滑落，當時的鄭文燦市長才同意高中職代理教師領12個月，但是國中以下還是沒全學年期給薪。