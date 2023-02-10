開啟愛的循環 大學高材生輔導國中新二代兄妹加強中文

苗栗家扶中心今年寒假在竹南、苗栗、卓蘭、南庄四地同步開辦課輔班，有22名受扶助大專青年返鄉服務70名國小學 童，善用所學嘉惠其他受助兒童；家扶扶助的學童中，有對菲律賓新住民二代兄妹，不擅中文聽說讀寫，讀大四法律系「小婷」特別來協助這對兄妹，採取一對二的指導，開啟善與愛的循環。

苗栗家扶中心指出，家扶每學期都透過獎助學金頒發，供受助青少年學子穩定生活及就學，以減輕家庭因學費造成的經濟壓力，獲獎助學金的受助大專青年也透過辦理課輔班、參與義賣、春節大掃除等實際行動回饋社會。

目前讀國中二、三年級的鍾姓兄妹，是父親與菲籍女友生的孩子，兩人和大姊、母親2014年來台，但因沒有身分一度無法入學，經地方人士協助由父親「認領」才解決問題，但父親在外工作，三兄妹平常在家都是和母親以英語溝通，而 母親後來因逾期居留被送返菲律賓。

鍾姓兄妹不擅中文聽說讀寫，因此與同學互動少，課業學習落後，家扶社工今年特別邀兄妹參加寒假課輔，加強中文學習，協助指導中文「小婷」也是家扶幫助的越南新住民二代，近兩周來投注心力指導鍾姓兄妹。

小婷在國立大學攻讀法律，也修會計、工程管理，同樣身為新二代，這次返鄉服務學弟妹，她心裡相當有感，認為新二代也有自己的優勢，有時出身背景不一定會成為阻礙發展的標籤，反而可讓自己看到不一樣的可能性和發展機會，她計畫畢業後爭取獎學金到新加坡的國立大學深造。

家扶表示，今年共有345名高中及大專學子寒假後將展開新學期，但仍有許多家庭開學前憂心學費不足，苗栗家扶預計頒發430萬元獎助學金，目前仍有117萬5000元缺口，期盼社會大眾共襄盛舉，用教育來翻轉孩子的人生之路，讓家扶孩子安心就學。

家扶中心明天2月11日將分別在苗栗市湯家大肉圓旁、苑裡world gym健身房前廣場、竹南全家博愛店前進行「幸福兔 gather」新春義賣，歡迎大眾就近響應、踴躍捐款，幫助逆境奮進的家扶孩子。