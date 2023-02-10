竹市新政團「新民意問政聯盟」將改名為「新聯線聯盟」

民眾黨高虹安雖因「棄保」高度發酵勝選新竹市長，但白營在本屆議員選舉只斬獲2席，無望成立黨團，使高面臨朝小野大局面；民眾黨籍市議員李國璋、宋品瑩與部分藍營、無黨籍共7名議員原打算再次成立議會次級團體「新民意問政聯盟」，積極協助高推動市政，現在傳出該黨團將改名為「新聯線聯盟」。

由民眾黨號召的新政團「新民意問政聯盟」未如預期順利，甚至市議會也未收到新政團成立的申請，原預計擔任「新民意問政聯盟」總召集人的民眾黨市議員李國璋今證實此事，他指出，因為這次籌組新黨團的議員成員，已與原本新民意問政聯盟成員不同，經大家建議才決定更名。

李國璋說，由於新政團要改名，需重新設計標誌，因此才先將掛牌撤下，民眾黨想成立議會新政團，除希望協助高虹安推動市政，也期盼與其他政團良性合作。

日前市議會民眾黨籍議員宣告將成立市議會第四政團「新民意問政聯盟」，新政團成員除民眾黨籍市議員李國璋、宋品瑩，還挖角國民黨籍副議長余邦彥及市議員陳啓源、林慈愛和無黨籍市議員孫鍚洲、鄭慶欽加入。

但據新竹市議會組織自治條例規定，有政黨的黨籍議員需依其所屬政黨參加黨團，部分地方人士質疑，具國民黨籍的副議長余邦彥和市議員陳啟源、林慈愛恐礙於法規無法加入民眾黨與無黨籍欲成立的新政團。

對此，市議會指出，目前確實未收到新政團欲成立的申請，如果有收到新政團成立申請，會依照相關規定辦理。