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竹縣府與竹北公所業務會報 討論交通、公園擬Ubike增站

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府團隊今天在縣府與竹北市公所舉辦業務聯繫會報，由副縣長陳見賢（中）率多名一級主管出席，竹北市長鄭朝方（右）也率公所主管參與。圖／縣府提供
新竹縣政府團隊今天在縣府與竹北市公所舉辦業務聯繫會報，由副縣長陳見賢（中）率多名一級主管出席，竹北市長鄭朝方（右）也率公所主管參與。圖／縣府提供

新竹縣政府團隊今天在縣府與竹北市公所舉辦業務聯繫會報，由副縣長陳見賢率多名一級主管出席，竹北市長鄭朝方也率公所主管參與，雙方就公園、道路的維護管理以及交通、停車等議題討論。其中，竹北市的Youbike將在民宅密集區、景點等熱點增站，使共享自行車更便利。

今天的聯繫會報由縣府行政處長周秋堯、工務處長江良淵、交通旅遊處長戴志君、環保局長朱振群、產業發展處副處長姜禮先及民政處等單位出席，會中就停車、路外停車場維護續約、數位停車系統收費樁試辦計畫等業務提出討論。

其中，竹北市的Youbike在 2022年建置以來，市民使用率極高，交旅處也提出「共享自行車」增站計畫，經縣府、竹北市公所共同會勘，由現有51站再擴增。鄭朝方表示，竹北市公所有編列預算，樂與縣府合作，在民宅密集區、景點等熱點增站，使共享自行車更加親民、便利。

除此之外，雙方也就新建公園停車場、數位停車系統充電收費樁、停車位委辦維護續約、特色公園設置後續事宜、道路維護、街道清潔分工事宜等事項提出討論，會中亦提及牛埔溪清疏、豆子埔溪營造、頭前溪高灘地的建設等事宜。

陳見賢表示，很高興能和鄭朝方市長所率領的團隊座談，針對竹北市的交通環境、公園、河流管理等問題討論，希望能讓居住在竹北市的市民有更好的環境，對於市公所及縣府雙方的提案，都樂見其成，部分提案細節仍需研商，只要對民眾有助益的事項都會給予支持。

鄭朝方表示，今天的會議是一個開始，期望能解決民眾關注的事情。他另提及，由於交通為民眾首重，除了市區交通外，新竹縣市的交通也常被民眾陳情，因此特別提出，期望能有解決方案。

陳見賢也回應，縣市交流平台已開始運作，期望能順利改善縣市間的交通問題。並強調縣府很樂意支持竹北市公所做好每一項措施，讓竹北共好。

北市 鄭朝方 自行車

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