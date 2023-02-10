配合桃園中原營區管線工程 中壢部分地區將停水11小時

台灣自來水公司第二區管理處配合桃市府新建工程處辦理「桃園市中壢區中原營區區段徵收-管線銜接工程」，預計於今年本月16日晚間9時起至17日上午8時止施工停水，停水戶數約1300戶，提醒民眾預先儲水備用。

停水區域包含中壢區仁義里中華路二段單號側（中華路二段367巷至延平路），忠義里忠義路、忠信路、普忠路（中華路二段至鐵路平交道）、中華路一至二段單號側（中華路一段 619巷至中華路二段367巷）、中華路二段雙號側（南園路至中園路）、南園路2-16與2-20號，自本月16日晚間9時起至17日上午8時止，共11小時。

桃市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

為儘早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經發局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。