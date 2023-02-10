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配合桃園中原營區管線工程 中壢部分地區將停水11小時

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處配合桃園中壢中原營區區段徵收管線銜接工程，預計於今年本月16日晚間9時起至17日上午8時止施工停水，停水戶數約1300戶。圖／報系資料照
台灣自來水公司第二區管理處配合桃園中壢中原營區區段徵收管線銜接工程，預計於今年本月16日晚間9時起至17日上午8時止施工停水，停水戶數約1300戶。圖／報系資料照

台灣自來水公司第二區管理處配合桃市府新建工程處辦理「桃園市中壢區中原營區區段徵收-管線銜接工程」，預計於今年本月16日晚間9時起至17日上午8時止施工停水，停水戶數約1300戶，提醒民眾預先儲水備用。

停水區域包含中壢區仁義里中華路二段單號側（中華路二段367巷至延平路），忠義里忠義路、忠信路、普忠路（中華路二段至鐵路平交道）、中華路一至二段單號側（中華路一段 619巷至中華路二段367巷）、中華路二段雙號側（南園路至中園路）、南園路2-16與2-20號，自本月16日晚間9時起至17日上午8時止，共11小時。

桃市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

為儘早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經發局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 桃園

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