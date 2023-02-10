白沙屯拱天宮9天8夜徒步進香 今啟動媽祖文化系列活動

國內宗教盛事-白沙屯拱天宮徒步進香，今年全程9天8夜，即將於2月12日凌晨1點25分啟程，苗栗縣政府及通霄鎮公所今天上午在廟前舉辦記者會，象徵媽祖民俗文化系列活動正式啟動，廟方也公布統計報名進香人數達11萬3631人，大小車輛6074輛。

通霄鎮公所表示，2月11日晚間7點在拱天宮前方停車場舉辦起駕晚會，有偶像及實力派唱將歌手演出，以及天馬戲創作劇團帶來全新震撼視覺與聽覺的盛會，現場並將發放客製的專屬媽祖紀念徽章，贈送信眾結緣，相關接駁車、免費住宿處所資訊，也請鎖定「通霄鎮公所」官方粉絲團。

當地台鹽精鹽廠免費提供1000箱瓶裝水；通霄鎮里長聯誼會今年也共募集48座流動廁所及24輛沐浴盥洗車，供沿途信眾使用。