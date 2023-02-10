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頭份六合綜合運動場完工 不料開放前就遭塗鴉破壞景觀
苗栗縣政府爭取經費在頭份市六合國小分校預定地，規畫改善的綜合運動場已完工，預定開學後選定吉日落成啟用，不料春節連假期間遭不明人士在場內塗鴉破壞，縣府教育處除派員清除，並呼籲大眾珍惜優質的運動場域，切莫咨意破壞。
六合國小分校預定地占地約2公頃，位於頭份市中華路舊頭份國中附近，這次改善工程爭取教育部補助經費，加上縣府配合款，以近2000萬元進行綜合運動場的整建，包括場內2個籃球場及溜冰場改善，並新設五人及八人制足球場，另外還增設銀髮族體適能休閒運動設施、簡易廁所，停車場也重新舖設柏油改善。
六合綜合運動場改善完成，目前還未完成驗收，當地居民期待早日開放，提供大眾使用，但落成啟用前就出現塗鴉，引起關注，民眾發現後也上網反映。
教育處今天針對六合綜合運動場的塗鴉爭議研商保護措施，目前運動場的規畫並無門禁，僅以綠籬區隔，場地屬於開放式進出空間，教育處考慮是否要在場地四周增設阻隔設施，以鐵絲網或其他設施保護，此外也研商是否要增設監視器。針對場地還沒開放就遭塗鴉影響景觀的情況，教育處呼籲民眾珍惜公共設施，讓大眾都能享用優質運動場域。
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