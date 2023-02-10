頭份六合綜合運動場完工 不料開放前就遭塗鴉破壞景觀

苗栗縣政府爭取經費在頭份市六合國小分校預定地，規畫改善的綜合運動場已完工，預定開學後選定吉日落成啟用，不料春節連假期間遭不明人士在場內塗鴉破壞，縣府教育處除派員清除，並呼籲大眾珍惜優質的運動場域，切莫咨意破壞。

六合國小分校預定地占地約2公頃，位於頭份市中華路舊頭份國中附近，這次改善工程爭取教育部補助經費，加上縣府配合款，以近2000萬元進行綜合運動場的整建，包括場內2個籃球場及溜冰場改善，並新設五人及八人制足球場，另外還增設銀髮族體適能休閒運動設施、簡易廁所，停車場也重新舖設柏油改善。

六合綜合運動場改善完成，目前還未完成驗收，當地居民期待早日開放，提供大眾使用，但落成啟用前就出現塗鴉，引起關注，民眾發現後也上網反映。