年後轉職看過來！新竹2/15、16日徵才 餐飲業上看60K

農曆過年後將湧現求職或轉職需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於2月15、16日分別在新竹市及新竹縣竹北市辦理大型現場徵才活動，邀請科技業、製造業、餐飲業、服務業等超過70家廠商，提供3600個工作機會，其中不少企業招募儲備幹部及主管等人才，餐飲業也開出上看60K薪資攬才，歡迎正在求職及想轉換跑道者把握年後轉職熱潮積極應徵。

2月15日徵才活動將於竹北國民運動中心4樓（新竹縣竹北市莊敬南路18號）辦理，邀請45家廠商，釋出1900個職缺。隨著防疫措施逐步鬆綁，旅宿、餐飲等觀光相關產業復甦，加上竹北地區近期百貨及影城商場陸續開幕，吸引不少企業進駐周邊，服務業人才需求增加。

該場徵才有韓式料理豆府餐飲集團、台灣無印良品、福嶸餐飲等廠商招募儲備幹部、店長及中西廚師等職缺，其中老井竹北餐飲更開出上看60K高薪積極獵才，歡迎求職民眾至現場面試。

2月16日徵才活動由新竹就業中心與新竹科學園區科管局共同於尼尼生活館1樓體育館（新竹市新安路2-1號）辦理，邀請力積電、台亞半導體、宜特科技、啟碁科技、頎邦科技、環球晶圓、昇陽國際半導體、雲雀國際、響賓餐旅、微笑單車等30家知名企業參與，提供1700工作機會，其中不乏工程師、儲備主管、專案管理師等職缺，歡迎想進入科技業的民眾把握機會。