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竹北高鐵特區居民苦無自來水 飲地下水濾芯1個月就全黑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹北市東興路二段住戶使用地下水，濾芯才用一個月就全黑，手一摸都是髒汙。記者張裕珍／攝影
竹北市東興路二段住戶使用地下水，濾芯才用一個月就全黑，手一摸都是髒汙。記者張裕珍／攝影

新竹縣竹北市是新興都會區，但距新竹高鐵站不到2公里的東海三街、東興路二段708巷、興海街103巷等處長年無自來水可用，居民得自行取地下水或買水使用，為了飲水安心自購濾芯「才用1個月就全黑」，感嘆成次等公民，要求政府與自來水公司重視。

民進黨籍縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，並向立法委員邱泰源國會辦公室轉報居民窘境，今天安排台灣自來水股份有限公司第三區管理處到地方會勘。當地十多名居民紛紛到場，並高舉「請給我自來水」、「拒當次等公民」牌面抗議，表達生活不便。

徐姓居民秀出自家使用的濾芯已經全黑，還不停漏出黃黑色的水漬，用手輕輕一抹都是髒汙。他苦惱地說著在竹北十多年，本該是自來水普及地區，但他住的地區沒有自來水，只好取用地下水，但水質實在太差，只好每個月換濾芯或買水，相當苦惱。

東海三街一帶更慘，五十多戶60多年來沒有自來水管線，2019年還曾發生一起2死火警，居民反映因為沒有自來水管線，造成警消救援困難，只能從遠處拉管線救火，但挽回不了寶貴生命。王姓居民每天替水龍頭加裝紗布過濾，才半天時間就已經變黑。

「新興都會區卻沒有自來水可用，是很大的笑話！」東海里里長胡瑞琴說，東海里是新竹縣重要的台知園區計畫預定地，但至少上百戶苦無自來水可用，得飲用地下水度日，地下水含重金屬水質甚差，經常有小蟲子在水中出現，枯水期只能買水度日。

蔡蕥鍹說，缺水區域皆位於高鐵特區且屬台知園區計畫範圍內，居民家中濾芯、蓮蓬頭等設備不敷使用，都得自掏腰包更換，東興里長龍春廣也希望里內不要再有民眾飲用地下水。她依自來水普及率換算竹北至少1、2千戶無自來水，希望水公司重視。

台灣自來水公司第三區管理處工務課長柯甫松說，新竹縣截至去年底自來水普及率90.8%、竹北市99.53％，還有零星地區使用地下水。此次接獲陳情3處，東方荷蘭社區、興海街103巷因已有自來水管線，住戶若欲申裝自來水可到竹北營運所辦理，因東海里自來水普及低於70%，20公里內可以全額補助，超過20公里則補助三分之二。

東海三街部分因完全沒有自來水管線，柯甫松表示，初估埋設管線約400萬元，須請里長收集住戶名冊及接水文件至地方政府審查，資料完備就會由第三區處提送經濟水利署無自來水評比爭取經費，若經費核定將馬上執行，約1年可以完成建設。

竹北市東海三街住戶使用地下水，水龍頭每天裝紗布過濾，不到半天就全黑。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街住戶使用地下水，水龍頭每天裝紗布過濾，不到半天就全黑。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街、東興路二段708巷、興海街103巷住戶沒有自來水，居民舉牌抗議。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街、東興路二段708巷、興海街103巷住戶沒有自來水，居民舉牌抗議。記者張裕珍／攝影
竹北市東興路二段住戶使用地下水，濾芯才用一個月就全黑，手一摸都是髒汙。記者張裕珍／攝影
竹北市東興路二段住戶使用地下水，濾芯才用一個月就全黑，手一摸都是髒汙。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街住戶使用地下水，住戶抱怨濾芯過濾才1個月就全黑，相當惡心。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街住戶使用地下水，住戶抱怨濾芯過濾才1個月就全黑，相當惡心。記者張裕珍／攝影
縣議員蔡蕥鍹（左1）今天會同立委邱泰源國會辦公室辦理會勘，邀請自來水公司說明管線情形。記者張裕珍／攝影
縣議員蔡蕥鍹（左1）今天會同立委邱泰源國會辦公室辦理會勘，邀請自來水公司說明管線情形。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街住戶使用地下水，蓮蓬頭得定期更換。記者張裕珍／攝影
竹北市東海三街住戶使用地下水，蓮蓬頭得定期更換。記者張裕珍／攝影

地下水 新竹 水質

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