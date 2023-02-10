竹北高鐵特區居民苦無自來水 飲地下水濾芯1個月就全黑

新竹縣竹北市是新興都會區，但距新竹高鐵站不到2公里的東海三街、東興路二段708巷、興海街103巷等處長年無自來水可用，居民得自行取地下水或買水使用，為了飲水安心自購濾芯「才用1個月就全黑」，感嘆成次等公民，要求政府與自來水公司重視。

民進黨籍縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，並向立法委員邱泰源國會辦公室轉報居民窘境，今天安排台灣自來水股份有限公司第三區管理處到地方會勘。當地十多名居民紛紛到場，並高舉「請給我自來水」、「拒當次等公民」牌面抗議，表達生活不便。

徐姓居民秀出自家使用的濾芯已經全黑，還不停漏出黃黑色的水漬，用手輕輕一抹都是髒汙。他苦惱地說著在竹北十多年，本該是自來水普及地區，但他住的地區沒有自來水，只好取用地下水，但水質實在太差，只好每個月換濾芯或買水，相當苦惱。

東海三街一帶更慘，五十多戶60多年來沒有自來水管線，2019年還曾發生一起2死火警，居民反映因為沒有自來水管線，造成警消救援困難，只能從遠處拉管線救火，但挽回不了寶貴生命。王姓居民每天替水龍頭加裝紗布過濾，才半天時間就已經變黑。

「新興都會區卻沒有自來水可用，是很大的笑話！」東海里里長胡瑞琴說，東海里是新竹縣重要的台知園區計畫預定地，但至少上百戶苦無自來水可用，得飲用地下水度日，地下水含重金屬水質甚差，經常有小蟲子在水中出現，枯水期只能買水度日。

蔡蕥鍹說，缺水區域皆位於高鐵特區且屬台知園區計畫範圍內，居民家中濾芯、蓮蓬頭等設備不敷使用，都得自掏腰包更換，東興里長龍春廣也希望里內不要再有民眾飲用地下水。她依自來水普及率換算竹北至少1、2千戶無自來水，希望水公司重視。

台灣自來水公司第三區管理處工務課長柯甫松說，新竹縣截至去年底自來水普及率90.8%、竹北市99.53％，還有零星地區使用地下水。此次接獲陳情3處，東方荷蘭社區、興海街103巷因已有自來水管線，住戶若欲申裝自來水可到竹北營運所辦理，因東海里自來水普及低於70%，20公里內可以全額補助，超過20公里則補助三分之二。