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桃園捕蜂捉蛇去年業務量達9170件 5至10月是旺季

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
目前桃園志願參加捕蜂捉蛇大隊義消共計234人，依各轄區成立4個工作大隊，一般而言11至4月為捉捕淡季，5至10月為旺季。圖／農業局提供
目前桃園志願參加捕蜂捉蛇大隊義消共計234人，依各轄區成立4個工作大隊，一般而言11至4月為捉捕淡季，5至10月為旺季。圖／農業局提供

桃園捕風捉蛇業務自2015起委由義消成立捕蜂捉蛇大隊，以排班方式，全年無休解決市民通報案件，去年全桃園案件約9170件，數量相當大，為勉勵人員工作辛勞，市府舉行緊急救護捕蜂捉蛇績優人員表揚活動，共14人接受表揚。

目前桃園志願參加捕蜂捉蛇大隊義消共計234人，依各轄區成立4個工作大隊，捕蜂捉蛇大隊，以排班方式，全年無休地於每日上午8時至晚間10時處理市民通報蜂、蛇案件執行8600件；晚間10時至隔日8時較緊急案件則由警消人員協助處理約570件。

桃市府農業局表示，一般而言11至4月為捉捕淡季；5至10月為旺季，蜂蛇案件比率約蜂7成，蛇3成；蛇類以5月，蜂類以9月為出沒高峰。

依照桃市府執行規定，摘除蜂窩後即現場銷毀，避免蜂窩捲土重來，造成居民危險；而蛇類則是知農業局委託廠商社團法人野鳥學會收容。

農業局說，這份工作也有危險及挑戰性，需具備技巧及辨認不同種類動物的專業知識，在處理時還要兼顧生態保育及個人安全，工作相當辛苦，不過有給予出勤工作津貼每小時200元。

本次共表揚14名績優人員，分別是第一大隊黃信龍、張國雄、詹廣森；第二大隊何信勇、黃煒昭、林來傳；第三大隊莊振春、葉司偉、張志寬、陳美臻及第四大隊古振文、范揚崴、黃文科、林志平。

目前桃園志願參加捕蜂捉蛇大隊義消共計234人，依各轄區成立4個工作大隊，本次桃市府共表揚14名績優人員。圖／農業局提供
目前桃園志願參加捕蜂捉蛇大隊義消共計234人，依各轄區成立4個工作大隊，本次桃市府共表揚14名績優人員。圖／農業局提供
桃園捕蜂捉蛇業務自2015起委由義消成立捕蜂捉蛇大隊，以排班方式，全年無休解決市民通報案件，去年全桃園案件約9170件。圖／農業局提供
桃園捕蜂捉蛇業務自2015起委由義消成立捕蜂捉蛇大隊，以排班方式，全年無休解決市民通報案件，去年全桃園案件約9170件。圖／農業局提供

捕蜂捉蛇 桃園

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