打造無障礙進步城市！竹市手搖自行車訓練課程16日登場

為提升身障者身心健康發展，新竹市府推動手搖車服務已邁入第6年，至今服務逾6200人次，市府今表示，今年持續攜手社團法人生命勵樂活輔健會辦理「身心障礙者手搖自行車培力服務」，其中訓練課程預計將於2月16日及28日登場，鼓勵竹市身心障礙者及行動不便長者參加，一同享受騎乘樂趣。

市長高虹安表示，自上任後積極推動市政，落實身心障礙六大平權目標，提供身障者更友善的平權環境，持續落實國際身心障礙者權利公約（CRPD），將竹市打造成為無障礙進步城市。而推動手搖自行車服務政策更能促進「運動平權」發展，讓身心障礙者獲得自由平等參與運動的機會，並協助其積極融入社會，提供更友善的平權環境。

社會處表示，手搖自行車是藉由無障礙科技輔助，讓身障朋友們透過雙手搖動代替傳統腳踩，以驅動自行車前進，不僅帶領身障者克服身體阻礙，享受追風休閒的暢快，更能獲得新知並延緩肌力衰退，有效鍛鍊心肺功能及肌耐力，達到復健效果。

「手搖車是我最喜愛的運動！」年僅15歲的小和因患有極重度腦性麻痺多重障礙，自幼行動均須依賴特製輪椅。他說，自從接觸手搖自行車後，從起初僅能騎乘500公尺，後來慢慢進步，到去年已經與35位身障勇士完成了「看海圓夢」計畫。小和爸爸也感性地說，曾對小和未來感到茫然，但看著小和越來越開心且健康，也帶給了家人對於未來的信心。

社會處表示，身心障礙者手搖自行車培力服務，包含免費借用及指導教學服務，更辦理手搖自行車培力課程活動，上半年以大型主題課程為主，結合手搖車騎乘與研習課程；下半年將辦理進階培力團體，培養曾參與手搖車課程的身障朋友們規律的健身習慣。

此外，因應疫情，自去年起增設輕款復健型手搖車免費借用回家服務，頗受好評。因此，今年亦開放透過電話預約借用，讓身障朋友享受居家運動健身的樂趣。

社會處說明，今年身心障礙者手搖自行車培力服務，其中學習操控技巧與健康新知的訓練課程預計於2月16日及28日展開，鼓勵身心障礙者及行動不便長者報名，另也歡迎民眾每周一至周六上午9點半至下午6點申請免費借用手搖自行車（免費租用據點：新竹市南寮街123號），暢遊17公里海岸線。