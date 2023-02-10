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竹市關埔惡臭 環保局開罰業者 異味已明顯改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾反映新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，市府今指出，經環保局多次勘查，查獲是附近餐飲業的化糞池產生異味影響附近環境。圖／新竹市政府提供
有民眾反映新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，市府今指出，經環保局多次勘查，查獲是附近餐飲業的化糞池產生異味影響附近環境。圖／新竹市政府提供

有民眾反映新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，市府今指出，經環保局多次勘查，查獲是附近餐飲業的化糞池產生異味影響附近環境，目前已開罰業者並持續督促其進行改善作業。環保局於2月7日前往場勘，現階段異味已有明顯改善，之後將持續不定期追蹤該區域異味情形。

市府指出，市長高虹安重視市民生活環境品質，多次關心此案，責令環保局派員勘查周遭惡臭來源，同步進行高壓水柱清洗水溝作業，以降低水肥異味，且以最快速度查出汙染者，並就業者汙染現況提供建議解決方案，限期改善完成。

環保局長江盛任說，去年11月中陸續接獲民眾、里長及議員反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝，不定期會有水肥異味情形，現場勘查後，發現疑似為埔頂二路附近餐飲業的化糞池，因水肥產生量大，且抽洗頻率不足，導致產生異味。12月上旬現場稽查確認為餐飲業者所設置的化糞池因功能不彰，造成汙染物排出影響水溝環境衛生，立即要求業者完成水肥清除，並依違反廢棄物清理法規定處分業者。

江盛任表示，環保局秉持守護環境精神，今年1及2月持續追蹤該區域異味改善情形，於1月31日會同工務處下水道科及業者，建議相關改善方式，並要求業者每日定期沖水，將汙水異味濃度稀釋，減少汙水發酵及異味問題。

業者已於2月1日完成相關改善作業，經現場確認水溝內異味已有明顯改善，亦建議業者後續可設置高壓清洗機定期自主清溝，以期能進一步減少水溝異味問題。

江盛任表示，將持續不定期追蹤該區域異味情形，同時呼籲業者應遵循相關環保法令規定，切勿心存僥倖將汙染物任意排出影響環境，若市民有發現任何環境污染問題，請立即撥打公害陳情專線0800-066666通報環保局，環保局將立即派員追查污染源，一旦查獲後皆依法告發處分。

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，環保局清溝班協助清溝。圖／新竹市政府提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，環保局清溝班協助清溝。圖／新竹市政府提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，業者以清水定時沖洗水溝。圖／新竹市政府提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，業者以清水定時沖洗水溝。圖／新竹市政府提供

水肥 餐飲業 廢棄物

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