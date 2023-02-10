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桃園蘆竹新闢路檸檬桉樹林道能成秘境？ 民：沒人行道危險

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員張桂綿（右2起）、副市長王明鉅、錢龍議員等人到現場了解打通道路品質。圖／桃園市政府工務局提供
市議員張桂綿（右2起）、副市長王明鉅、錢龍議員等人到現場了解打通道路品質。圖／桃園市政府工務局提供

桃園市政府為促進地方繁榮，去年5月蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程動工，近日竣工，副市長王明鉅和在地議員張桂綿、錢龍等人昨天到現場了解工程辦理情形，同時調整部份設施，確認周日（12日）通車。

王明鉅昨晚在臉書描述這段道路打通過程，包括開南大學願意釋出用地開路，也指路兩邊高大的檸檬桉樹別有意境，通車後應該會成為浪漫打卡熱點。不過不少網友留言認為要成為打卡、網紅熱點卻又開放汽機車通行，沒人行道的情況下拍照、停留賞景時有危險，應該改成徒步、自行車專用；王明鉅雖然回應路小車應該不多，部分網友還是難認同，不過也有網友肯定。

工務局表示，這段路在蘆竹區國道1號及開南大學旁，為既有龍林街北側新闢延伸至大竹路，因既有龍林街北側近大竹路口處未開通，造成民眾通行不便，市府與地主高公局及開南大學協商取得用地，順利打通龍林街銜接大竹路，路寬度4至6公尺，長度190公尺雙向通行，並在靠近開南這邊設置汽機車出入口，以利該校師生更方便出入校園，工程經費約2432萬元。

工務局指出，道路打通後南可連接桃50及桃49線，北接大竹路，有效提升當地交通安全及便利性，同時締造樂活的城市林蔭大道及熱門打卡新秘境。

開南大學外的龍林街往北打通，兩旁檸檬桉樹是特色。圖／桃園市政府工務局提供
開南大學外的龍林街往北打通，兩旁檸檬桉樹是特色。圖／桃園市政府工務局提供

王明鉅 人行道

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