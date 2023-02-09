日本福岡縣豐前市議會來訪 竹縣長楊文科展現好客精神

日本福岡縣豐前市議會訪問團今經明新科大牽線，到訪新竹縣政府拜會縣長楊文科，雙方就產業、教育、SDG等議題交流，還藉影片讓日方認識新竹縣，楊文科也展現好客精神，致贈印有縣鳥的「五色鳥金邊轉寫盤」，以及新竹縣特產東方美人茶。

縣府指出表示，豐前市曾於2021年與中華民國駐福岡辦事處簽署「台日教育交流協議」，並與台灣私立科技大學校院協進會簽署「海外教育據點設置協議備忘錄」，加強雙邊技職教育交流，這次會面期盼結合竹縣人才培育與日本需求。

此次為新竹縣與福岡縣豐前市首度交流，由駐日本福岡領事館前總領事陳忠正、明新科技大學校長劉國偉、副校長廖信德等人一同參與；縣府並準備日文版新竹縣宣傳影片，呈現新竹縣多元風貌及旅遊觀光等精彩面向，讓外賓迅速認識新竹縣的人文風情及近年來各項發展。

楊文科指出，新竹縣擁有新竹科學園區、新竹工業區、竹北生醫園區、台元科技園區等產業園區，不僅是台灣半導體、ICT、生物科技等產業重鎮，更是全球半導體晶圓製造重鎮，期待未來能與豐前市開展各方面交流、合作。

豐前市議會議長尾澤滿治表示，豐前市和台灣私立科技大學校院協進會簽署備忘錄後，開始許多交流，去年12月他與豐前市長後藤元秀曾訪台，並參訪明新科大，得知台灣目前半導體產業實力位居全球之冠，此次訪台雖短暫，但體會到台灣的友好與熱情，也期待楊縣長以及台灣的企業，多到豐前市交流，除了大學的交流以外還有企業、文化交流，深化雙方情誼。