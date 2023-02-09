基隆5高階警官交接布達 謝國樑期許打造友善安全城市
基隆市警察局今天舉行新任主任秘書、督察長及第一、三、四分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，市長謝國樑期許新任分局長配合市府推動「行人友善」、「乾淨家園」等政策，打造基隆成為友善安全的宜居城市。
聯合交接布達典禮除市長外，議長童子瑋、副議長楊秀玉、議員、警友會理事長、義警、民防、義交、巡守隊大隊長等各界貴賓蒞臨觀禮。
謝國樑說，期勉新任主任秘書、督察長及三位新任分局長發揮所長，在奠定良好的基礎上，持續精進向前，襄助警察局長張樹德推動警政、治安、交通工作。
新任市警察局主任秘書蘇保安，原任雲林縣警察局主任秘書，畢業中央警官學校公共安全系第59期，中央警察大學警政研究所博士；新任市警察局督察長陳啓明，原任基隆市警察局第四分局分局長，畢業中央警官學校行政警察學系第60期。
新任第一分局分局長林文煜，原任基隆市警察局第三分局分局長，畢業中央警察大學鑑識科學學系第64期、清華大學生物科技研究所碩士；新任第三分局分局長楊宗昆，原任新竹縣政府警察局新湖分局分局長，畢業中央警官學校公共安全學系第57期、輔仁大學應用統計研究所碩士；新任第四分局分局長廖修鴻，原任苗栗縣警察局竹南分局分局長，畢業中央警官學校戶政學系第55期、銘傳大學公共事務研究所碩士。
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