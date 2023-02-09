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桃園蘆竹龍林街開通完工 預計本周日通車

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園蘆竹區龍林街北上道路開通工程近日完工，桃園市副市長王明鉅（中）今前往視察，並進行部分設施調整，預計本周日可通車。圖／桃園市政府提供
桃園蘆竹區龍林街北上道路開通工程近日完工，桃園市副市長王明鉅（中）今前往視察，並進行部分設施調整，預計本周日可通車。圖／桃園市政府提供

桃園蘆竹區龍林街北上道路開通工程近日完工，桃園市副市長王明鉅今前往視察，並進行部分設施調整，預計本周日可通車。開通後南可接桃50及桃49線、北可接大竹路，也在開南大學路段設置汽機車出入口，可供師生出入校園更加便利，有效提升當地交通安全。

工務局表示，本計畫位置為蘆竹區國道1號及開南大學旁，為既有龍林街北側路段新闢延伸至大竹路，工程於去年5月開工，長度190公尺，寬度約4至6公尺，設計為雙向通行，工程經費約新臺幣2,432萬元。

工務局指出，因既有龍林街北側近大竹路口處未開通，造成民眾通行不便，市府團隊與高公局及學校協商及經用地取得後，將龍林街打通銜接至大竹路，同時也締造林蔭大道及熱門打卡的新秘境。

工務局說明，因新闢道路下方有台電特高壓管線，所以道路以路堤形式設計與規劃，工程配合既有排水渠道設置跨越板橋，並於鄰大竹陸橋側新建擋土牆，以確保大竹陸橋安全。

桃園 王明鉅 台電

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