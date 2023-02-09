竹北竹仁停車場3樓積水 公所：排水溝堵住已疏通

新竹縣竹北市立竹仁立體停車場是竹北天后宮周邊重要的停車空間，日前卻被民眾發現3樓大積水，就怕造成停車民眾意外滑倒，市公所獲報立即派員前往處理，才發現是3、4樓間的排水溝被泥沙堵住，所幸未造成意外。

竹北市公所表示，竹仁停車場2年前完工，6日因4樓接3樓外車道排水溝受風沙堵塞影響，因而造成雨水無法正常宣洩導致積水，事發當天即已立即派員清理，確保駕駛人行車安全，當天大部份積水已排除。

公所指出，水電廠商也在今天進行排水管溝清通作業，為提升停車場品質管理，避免類似事件再發生，公所將委請保固廠商嘉鑫營造公司，針對洩水坡度調整進一步評估。

據了解，民眾是在6日當天開車到竹仁停車場停車時，發現停車場3樓地面積滿積水，甚至開車經過壓過積水時，還會濺起水花，雖然積水深度不深，僅1到2公分，但認為積水不僅會造成民眾鞋子弄濕，甚至造成滑倒意外。