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中壢新明市場2樓變「蚊創市集」 攤商盼市府重新規畫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
園中壢新明市場2樓去年6月才以「青銀共市」文創市集型態開幕，結合原有的風水算命、服飾雜貨等攤商，招攬咖啡、烘焙及手作等文創店家進駐，不過有文創攤商抗議，市集已成「蚊創市集」。記者翁唯真／攝影
園中壢新明市場2樓去年6月才以「青銀共市」文創市集型態開幕，結合原有的風水算命、服飾雜貨等攤商，招攬咖啡、烘焙及手作等文創店家進駐，不過有文創攤商抗議，市集已成「蚊創市集」。記者翁唯真／攝影

桃園中壢新明市場2樓去年6月才以「青銀共市」文創市集型態開幕，結合原有的風水算命、服飾雜貨等攤商，招攬咖啡、烘焙及手作等文創店家進駐，不過有文創攤商抗議，市集已成「蚊創市集」，沒人潮只能將店面倉庫使用，認為相關單位虎頭蛇尾。

桃市府經濟發展局回應，預計今年3月再次招募4攤空攤，5至10月會有市場願景常設展覽搭配2場體驗活動。

新明公有零售市場於1990年興建完成，當初設計1、2樓讓傳統市場攤商進駐，不過僅有1樓招租出去，2樓僅有10多家算命、服飾雜貨攤商，市府為活化改以青銀共市方式發展。

經營咖啡館的吳先生表示，半年過去文創廠商從原有10鋪淪落到剩下2鋪，2樓幾乎完全沒有客人，每天營收可能連1杯咖啡都沒有，多數都已拉下鐵門，把店鋪當倉庫使用。

吳先生說，當初新進駐攤商通過經發局評選審核進駐，租約為期4年，不少業者重新增購設備，希望能迎來商機，現卻眼看著血本無歸。

有命理攤商業者表示，他進駐7年多，當初文創攤商進駐都相當樂見大家互利共生，不過活動結束曇花一現，也見不到人進來，希望市府能真正找專業的行銷公司協助推廣。

議員謝美英獲陳情，新明市場是中壢知名的命理街，市府打造文創市集時，應該著重明確的定位，把傳統留下來、引入新的商品，才能成功打造全新的市集。

謝美英說，炒短線打造市集的方式一定要揚棄，否則，久而久之，市府會愈來愈難吸引文創人才投入。看到新明市場也成了蚊子館，讓人擔心經發局主導市場轉型的誠意。

經發局表示，2樓共有32攤，目前有4攤空攤，先前開幕有開設常設展，不過當時仍有部分攤商未進駐，因此成效有限，預計今年3月再次招募。5至10月會有市場願景常設展覽搭配2場體驗活動，並輔導文創攤商辦理回饋活動，同時有要求廠商多方媒合各學校或團體至新明市場2樓策展增加場地使用率。

去年6月新明市場2樓有10攤文創市集已有4攤發現不符期待，已退出市場。記者翁唯真／攝影
去年6月新明市場2樓有10攤文創市集已有4攤發現不符期待，已退出市場。記者翁唯真／攝影

文創 咖啡館 願景 蚊子館 桃園

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