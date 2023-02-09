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桃園觀音溪下游瓶頸影響水流 地方要求整治兼顧生態

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員吳進昌上午邀集里長、觀音區公所、里長會勘觀音溪瓶頸和生態問題。圖／桃園市議員吳進昌提供
市議員吳進昌上午邀集里長、觀音區公所、里長會勘觀音溪瓶頸和生態問題。圖／桃園市議員吳進昌提供

桃園市觀音區觀音溪靠近甘泉橋因為河道縮減，過去逢大雨因為來不及宣洩導致回堵水位容易上漲險象環生，還有溪床高低落差太大，鰻魚螃蟹等洄游魚蝦無法逆流而上，加上河川長期有非法排放工業廢水問題，周邊又缺少衛生下水道建設，影響生態完整。

市議員吳進昌今天邀集水務局水養科、觀音區公所、觀音里里長葉澄淼和里辦公處會勘，葉澄淼指出，因河道高低落差處縮減寬度，原本5、6公尺寬的河道在這段縮減成不到3公尺的寬度，3年前因為下大雨嚴重回堵引起上游淹水，建議逆水右岸拓寬改善。

吳進昌在現場也強調，直線落差河道明顯阻斷廻游生物，水務局如果可以配合拓寬右岸打通瓶頸時，一併設計緩斜坡河床，建構完整的廻游生態，讓自然環境能以永續健康發展豐富生態。葉澄淼說，觀音溪從甘泉喬往下一直到出海口，早年生態豐富，現在又有甘泉公園，按理環境應該更好，但是政府開發工業區還有工廠增加後，觀音溪就一直有非法排放汙染問題，現在雖然有改善不過並未根除，公園美景和環境也因此打折扣。

吳進昌、葉澄淼都希望市政府對觀音溪能有整體規畫，包括防洪、環保、生態和遊憩等功能，可以先改善甘泉橋到海水浴場這段，整治好以後成為示範場域。水務局水養科請表示要先釐清拓寬段所需的用地是否為公有，吳進昌希望如果是私人土地也要設法價購取得，儘速設計規畫單位儘速釐清，如𤔡公有河川地，就儘快辦理設計發包。

根據水務局資料，觀音溪為市管河川，主流長度約7.8公里，流域面積23.88平方公里，分布於觀音區南邊靠近新屋區，原本發源於觀音區藍埔村樹仔腳的埤塘，埤塘後來改闢為農田，現在源起新屋區清華里農田排水，向北流經觀音區新興、坑尾、觀音等里，在觀音海水浴場西側流入台灣海峽。

觀音溪甘泉橋上方約20公尺形成瓶頸，遇大雨不易宣洩。圖／桃園市議員吳進昌提供
觀音溪甘泉橋上方約20公尺形成瓶頸，遇大雨不易宣洩。圖／桃園市議員吳進昌提供
觀音溪是桃園市觀音區主要河川，從舊觀音海水浴場附近出海。圖／桃園市水務局官網照片
觀音溪是桃園市觀音區主要河川，從舊觀音海水浴場附近出海。圖／桃園市水務局官網照片

海水浴場 桃園

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