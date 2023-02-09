民眾見土敘災情憂住家結構安全 苗縣府預告老屋健檢補助

土耳其、敘利亞邊界最近大地震，災情相當慘重，引起一些民眾擔心住家結構安全，苗栗縣政府今天預告「老屋健檢」將補助20件初評、1件詳評，提供民眾建築物補強或重建參考。

苗栗縣30年以上老屋占了一半以上，縣府每年配合營建署辦理老屋健檢，補助都市計畫區內私有住宅辦理結構初詳及詳評計畫，今年預計補助20件初評、1件詳評提供申請，電洽037-361430洽詢，或至縣府工商發展處網站下載相關表格。

工商發展處指出，老屋健檢初評，樓地板面積小於3000平方公尺者，每棟補助1萬2000元；大於3000平方公尺者，每棟補助上限1萬5,000元；詳評每棟補助額度，不超過評估費用的30％，或40萬元為上限。

評估結果將提供民眾自行參考使用，如屬安全即可解除住戶居住安全疑慮，如有結構安全疑慮，也可作為後續補強或是重建處理參考，政府機關均不會公開，請民眾不需擔心。