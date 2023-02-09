苗栗獅潭協雲宮年後賞櫻潮爆發 大巴違規上山交通卡卡
苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花季年後人車爆發，連遊覽車都上山，因聯絡道苗24線狹窄會車困難，造成交通卡卡，警方提醒注意苗24線後段中型巴士以上禁行，不要塞車又被罰鍰。
獅潭鄉、公館鄉交界的協雲宮周邊種植3000多棵櫻花，年後櫻花盛開，加上廟前的山凹，不時有雲海同框出大景，賞櫻人車爆發，居民向聯合報系投訴，昨天目睹至少有5、6輛遊覽車滿載遊客上山，櫻花季至目前有2、30輛遊覽車，成了另類交通瓶頸。
居民說，協雲宮主要聯絡道是苗24線，台6線、縣道119甲線接苗24線，從公館鄉行修寺進入，但行修寺至協雲宮多個路段狹窄又坡陡，遊覽車會車困難，累及轎車、機車，遊覽車甚至有翻車的可能，希望警方加強管制遊覽車上山。
苗栗警察分局指出，苗24線在8公里547公尺至14公里599公尺路段禁行甲、乙類大客車，即中巴以上不要進入，協雲宮櫻花季至目前沒有接獲報案，提醒注意違者可依違反道路交通管理處罰條例，處900元至1800元。
警方說，苗24線在山下，並沒有豎立相關的警告標誌，遊覽車直入到半途，發現禁止進入，迴轉也有難度，將邀集縣政府等相關單位辦理會勘，研議在適當的地點預告禁行甲、乙類大客車避免誤入。
另，協雲宮年後湧入大量遊客賞花，管理委員會提醒因山上的山泉水不足，廟方儲水不足，2月11日、12日將無法供應如廁使用，請遊客及早準備因應，或暫緩上山。
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