桃園龜山兔坑里沒自來水 桃市府要爭取1500萬改善

桃園市龜山區兔坑一帶有10多戶因地勢較高，時至今日仍沒有鋪設自來水管，導致居民長年來沒有自來水可用，生活用水只能仰賴山泉水。桃園市經發局今天表示，將向中央政府爭取1500萬元預算，設置加壓站、施作自來水延管工程，解決住戶的用水問題。

位於兔坑里的大棟山路上，因屬地勢較高的山區，沒有鋪設自來水管，居民至今仍無自來水可使用。目前約有10戶住戶長期倚賴山泉水或地下水，由於仰賴降雨，若遇到暴雨可能水質不佳，若長期未下雨還會面臨缺水問題，水源品質也可能引發健康問題。

議員陳雅倫表示，龜山因為多數丘陵地，許多地方仍無自來水可用，經過爭取後，當地宗教團體中一堂願意設定地上權，無償提供土地供自來水公司增設加壓站，不過該地區戶數不多，若延管費用平均下來每戶超過60萬以上，恐難申請到中央經費，且補助有限，會協調其他單位補助，希望市府單位協助。

經發局公用事業科長游慧玲表示，目前預估設置加壓站、施作自來水延管工程的總經費約需1500萬元，確定欲申請自來水的戶數有多少戶後，就會向中央爭取費用，再由自來水公司負責建置加壓站和自來水管線；若申請的戶數越多，每戶平均延管費用就會越低，鼓勵居民可分戶申請。水公司二區處表示，只要經費到位就會加速設管供水。