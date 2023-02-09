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苗縣+456！長者未接種率高於全國 鍾東錦提加強鼓勵措施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
﻿苗栗縣今天新增456例，全縣累積本土案例21萬9493人，人口占比確診率達41.02%。圖／苗栗縣政府提供
﻿苗栗縣今天新增456例，全縣累積本土案例21萬9493人，人口占比確診率達41.02%。圖／苗栗縣政府提供

﻿苗栗縣今天新增確診456例，自去年1月1日迄今，全縣累積本土案例21萬9493人，人口占比確診率達41.02%。苗栗縣目前65歲、75歲以上長者未曾接種COVID-19疫苗比率高於全國，人數達1萬7262人，縣長鍾東錦指示持續贈送禮劵500元增加接種誘因、透過社區團體主動邀集長者集中接種，必要時並開設社區接種站。

苗栗縣衛生局指出，國內現有的BNT疫苗3至4月未解凍效期將屆滿，苗栗縣也將陸續停供BNT疫苗，對欲接種疫苗民眾將安排如下，其中滿6月至未滿5歲幼兒基礎劑，即日起未曾接種第一劑基礎劑者，請接種Moderna單價疫苗，將不再提供第1劑接種BNT疫苗。

滿5歲至未滿12歲兒童基礎劑需以同廠牌疫苗接種，兩劑接種間隔4周以上，尚未接種基礎劑第1劑者自4月2日以後請接種Moderna單價疫苗，接種單位4月2日後將不再提供第1劑接種BNT疫苗。

滿12至未滿18歲青少年兩劑基礎劑需間隔12周以上，以同製程疫苗接種；即日起未曾接種基礎劑者，請接種Novavax疫苗，接種單位將不再提供青少年第1劑接種BNT疫苗。18歲以上成人如預定以同廠牌完成接種，第1劑BNT疫苗必須於2月21日前接種，如於2月22日以後接種第1劑（可擇定BNT或Novavax），但後續第2劑將以Novavax疫苗銜接接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天到苗栗拜會縣長，感謝及肯定苗栗縣對防疫工作的努力，但目前縣內65至74歲長者仍有12.1%未曾接種新冠疫苗，高於全國平均10.2%；75歲以上長者還有22%未接種，也高於全國平均17.7%，莊人祥也請苗栗縣持續加強長者疫苗接種作業。

鍾東錦針對長者接種疫苗提出多項指示以鼓勵長者接種，包括持續贈送禮劵500元；社區團體主動邀集長者由衛生醫療團至現場採集中接種，必要時開設社區接種站；照服員可陪同施打，搭配長照交通車減少施打障礙；密集機構陸續由醫療院所再進入施打臥床失能者；未施打第1劑長者，由衛生所結合村里鄰長、農漁會體系，逐案訪查未施打原因，包括是否籍在人不在情況，以提高接種率；希望透過相關積極作為，65至74歲族群第1劑施打率可達90%；75歲以上施打率達到80%目標。

BNT疫苗後續屆效的因應措施。圖／苗栗縣政府提供
BNT疫苗後續屆效的因應措施。圖／苗栗縣政府提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天到苗栗拜會縣長鍾東錦，並訪視衛生局，感謝並肯定苗栗縣對防疫工作的努力。圖／苗栗縣政府提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天到苗栗拜會縣長鍾東錦，並訪視衛生局，感謝並肯定苗栗縣對防疫工作的努力。圖／苗栗縣政府提供

Novavax疫苗 BNT 苗栗縣

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