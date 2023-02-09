台61西濱新竹鳳鼻至香山段說明會 居民籲重視人命安全
台61線西濱快速公路全線僅新竹鳳鼻至香山段尚未闢建，全長約10公里與台15線共線，大車頻繁行駛讓居民苦不堪言。立委鄭正鈐今邀公路總局辦會勘說明，居民直言「百姓的性命最可貴」，路線應尊重民意不該「捨直取彎」，交通部與公路總局官員強調路線尚未定案，希望能建立溝通平台加速推動。
依據交通部公路總局規畫，西濱快斷點北起新竹縣新豐鄉鳳鼻尾隧道南端，南至新竹市香山區浸水橋北端10公里長，可行性評估報告書已在2020年7月獲行政院核定，規畫雙向四車道、總寬22.8公尺，總工程經費概算147.54億元，現進入綜合規畫階段。
由於可行性評估核定2年多來未有太大進展，地方卻接獲行政院今年初核定西濱快共有23處平交路口改善的計畫，不少居民焦慮「路線是否定案？」鄭正鈐今天在代天府、港南市民活動中心接連安排2場說明會，邀集主辦的交通部公路總局向鄉親說明進度。
依可行性研究報告提出建議路廊，路線往南至港北溝一帶彎向台15線道路處最後接往浸水橋。參與說明會居民認為，不該為了所謂的天際線景觀或政治人物的政績犧牲居民與學童安全，前市長林智堅也下台了，應以民意為依歸，不要彎來彎去直接取直。
香山區港南里居民也組成自救會，居民建議在港北溝一帶建設高架橋，增加土地空間的利用，若捨直取彎將讓路線經過港南國小，恐造成師生危險，強調台61與台15線應各自獨立，才能真正解決交通，也可減少強徵民地、拆除房屋的數量。
議員黃美慧、吳旭豐說，現在台61線與台15線共線，大車數量多且速度快成「小車地獄」，希望未來路線規畫不僅要銜接68快速道路，也要保障居民安全，不能再增加南寮交通問題。議員陳慶齡也認為現在的可行性評估看不見民意，要重視百姓的安全。
交通部路政司副司長蔡書彬說明，行政院核定的23處路口是針對西濱快既有道路高架化，因新竹市路段尚未銜接並未涵蓋。新竹鳳鼻至香山段路段計畫進入綜合規畫階段，路線一定會汲取民意可修正或有更好方案，但也希望盡速推動，晚一天通車非好事。
公路總局副局長林聰利與西濱北工程處長詹益祥也都強調，路線討論開放，濕地問題正與市府討論中，也會重視安全問題，希望地方政府能跟民意加速整合；綜合規畫路線若定案後，還必須通過環評，後續仍需要地方支持，才有辦法提報建設計畫往下走。
鄭正鈐說，西濱快速道路建設茲事體大，香山地區居民已經組成自救會，他認為可行性評估提出的路廊不該是最終版本，未來將請公路總局辦理多場說明會取得地方共識。
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