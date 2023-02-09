竹北西區3里列火炮射擊涵蓋區 國軍捐1千萬敦親睦鄰

竹北市的大義、崇義、尚義里是精緻農業休閒觀光重點區，但同時也是國軍火炮射擊區涵蓋區域，長年影響居民生活品質與地方發展，更不利漁民生計，陸軍因此捐贈1千萬元回饋鄉里，要用在挹注道路改善、漁業改善，以及資源回收、健康宣導等公益支出。

陸軍裝甲兵訓練指揮部少將指揮官楊建基表示，為了降低戰訓對地方造成的影響，一年中僅2至3天漢光演習期間採實彈射擊，其餘射擊訓練皆以無爆破功能、無實彈聲響、不會2次引爆的練習彈為主。

竹北市西區的大義、崇義、尚義等3里，因正好位在國軍火炮射擊區涵蓋區域，對居民而言長年下來生活品質影響甚鉅，尤其國軍火炮射擊訓練產生灰塵及噪音，尤其附近漁民出海捕魚，也因受炮擊影響，漁獲量大減，影響漁民收入。

國軍因此將竹北市列為第一級捐助等級，提供睦鄰捐助1千萬元，也建請竹北市長鄭朝方協助宣導市民加入國軍行列，維持國家戰力，由陸軍裝甲兵訓練指揮部在日前特地拜會竹北市公所。

鄭朝方允諾將以公所之力協助國軍下鄉招募志願役，他說「追求和平、穩定台海局勢安全，是民主國家心之所向」，市公所將張開雙手為國家穩定發展盡心力，維護國家安全，穩定軍情和平發展，他提到，希望能兼顧地方發展，也確保國軍戰訓任務。

關於國軍加強敦親睦鄰提供的1千萬元捐助金，鄭朝方表示，將透過專案回饋給大義、崇義、尚義等3里，挹注當地道路改善、竹北地區漁業改善工程，以及資源回收、健康宣導、清淨家園等各項公益支出。