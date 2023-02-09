鍾東錦視察公幼延長照顧 苗栗公幼招收2歲幼生將逾五成

開學在即，苗栗縣長鍾東錦上午到苗栗市啟文國小視察縣內公立幼兒園辦理寒暑假延長照顧的服務狀況，了解縣內幼兒教育情形。苗栗縣配合中央政策，全縣89間公立幼兒園下學年有逾五成的幼兒園將招收2歲幼生，增加幼兒入園機會。

縣府教育處指出，為照顧雙薪家庭的幼兒，使父母安心工作，縣府鼓勵公立幼兒園開辦寒暑假延長照顧服務，提供半天或一天的課程，如語文認知、美勞、體能、唱遊及益智等課程，讓孩子在寒暑假仍享有托育照顧，也解決上班家庭的托育問題，且低收、中低收及經濟特殊狀況的5歲以下幼兒，參加延長照顧都可申請補助。

教育處表示，為打造優質托育環境，縣府從112學年度起，公共化幼兒園將逐年調降師生比至1比12，縣內公立幼兒園招收2歲幼生也將超過五成；另外今年1月起2至未滿5歲的育兒津貼取消排富條款，所得稅率達20％以上的家庭也能申請，5至未滿6歲的幼兒就學補助也擴及未就學幼兒，第一胎育兒津貼及就學補助5000元、第二胎6000元、第3胎7000元，讓0至6歲幼童照顧更全面。

鍾東錦上午率員到啟文國小附設幼兒園視察，並與孩子聊天互動、一起唱遊舞動，還以圖卡徵答遊戲了解孩子的客語表達能力，場面溫馨。

鍾東錦強調，縣府針對少子化提出對策，全面支持學齡前幼兒家庭，將持續透過經費補助、編列，改善公幼環境設備並提升專業教學品質，相信能讓父母以「親民價格」支付，享有頂級教保服務，體現家長放心、孩子開心的願景。

高中職以下學校2月13日將開學，鍾東錦並指示環保局及各鄉鎮市公所在2月10日前全面完成校園環境消毒，確實做好各項防疫措施。